Σύσσωμο το αγγλικό ποδόσφαιρο αποχαιρέτησε τον Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 31 ετών στην οικία του στη Γλυφάδα.

Το αγγλικό ποδόσφαιρο θρηνεί με τη σειρά του την απώλεια του Τζορτζ Μπάλντοκ! Ο 31χρονος αμυντικός του Παναθηναϊκού έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή στην κατοικία του στη Γλυφάδα και βύθισε σε πένθος το άθλημα, με τις ομάδες της Premier League να σπεύδουν να τον αποχαιρετήσουν.

Η πρώην ομάδα του, Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, εξέδωσε συλυπητήρια ανακοίνωση και στα σχόλια της ανάρτησης σύσσωμο το αγγλικό ποδόσφαιρο ενώθηκε σαν μια γροθιά για να τιμήσει τη μνήμη του 31χρονου.

Από τις Λίβερπουλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι, μέχρι τη Στόουκ Σίτι και τη Σουόνσι, ομάδες από όλες τις κατηγορίες έστειλαν τα συλλυπητήριά τους για την απώλεια του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

«Τι απαίσια νέα! Η σκέψη όλων στη Λίβερπουλ είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ» έγραψε η Λίβερπουλ, ενώ παραπλήσιο ήταν και το μήνυμα της Τσέλσι: «Τι τραγικά νέα. Οι σκέψεις όλων στην Τσέλσι είναι με τους αγαπημένους του Τζορτζ σε αυτές τις απίστευτα δύσκολες στιγμές. Αναπάυσου εν ειρήνη, Τζορτζ».

Ανάλογα ήταν και τα υπόλοιπα μηνύματα που άφησαν δεκάδες ομάδες της Αγγλίας, σε έναν συλλογικό φόρο τιμής από το ποδόσφαιρο στο Νησί.



Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



The defender left the club in the summer after seven years at Bramall Lane and was extremely popular with supporters, staff and team-mates who pulled on a… pic.twitter.com/OlDsn0lFpB