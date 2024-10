Θλίψη προκάλεσε ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ και στη Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, με την πρώην ομάδα του να εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του.

Σοκαρισμένο είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο από την είδηση του θανάτου του 31χρονου διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ. Ο χαμός του προκάλεσε θλίψη και στην Αγγλία, με την πρώην ομάδα του, τη Σέφιλντ να εκφράζει τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδικοχαμένου παίκτη. «Η Σέλφιλντ Γιουνάιτεντ είναι συγκλονισμένη και εξαιρετικά λυπημένη από την είδηση του θανάτου του πρώην παίκτη της ομάδας, Τζορτζ Μπάλντοκ. Αποχώρησε από τον σύλλογο το καλοκαίρι μετά από επτά χρόνια στο «Bramall Lane» και ήταν εξαιρετικά δημοφιλής στους οπαδούς, το τιμ και στους συμπαίκτες του που φόρεσαν την ερυθρόλευκη φανέλα και στάθηκαν δίπλα του. Τα ειλικρινή συλλυπητήρια όλης της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ εκφράζονται στην οικογένεια και τους φίλους του Τζορτζ» τονίζει η ανακοίνωση της πρώην ομάδας του.

Το 2017 ο Μπάλντοκ πήρε μεταγραφή για την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ με την οποία κατέγραψε 219 συμμετοχές (τις 83 από αυτές στην Πρέμιερ Λιγκ), πέτυχε 6 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ. Στο ενεργητικό του έχει συμμετοχή στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας το 2023 και δύο προβιβασμούς από την Championship στην Premier League.

Sheffield United Football Club is shocked and extremely saddened to learn of the passing of former player, George Baldock.



