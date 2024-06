Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta δέκα πράγματα για την εξαιρετική προσθήκη του Στάμενιτς από πλευράς του Ολυμπιακού και τη μέχρι στιγμής καριέρα του εντυπωσιακά ποιοτικού 22χρονου κεντρικού χαφ.

Ήταν μία μεταγραφική έκπληξη για τους πολλούς η μεταγραφή του Στάμενιτς στον Ολυμπιακό.

Όμως οι γνωρίζοντες τα του Ρέντη ήξεραν ότι είχε κυκλωθεί το όνομα του κάμποσο καιρό, προφανώς λόγω και της παρουσίας του Κοβάσεβιτς, που παρεμπιπτόντως να θυμίσω ότι είχε φέρει τον Φέϊσα, παίκτη που έλαμψε επί σειρά ετών στην Μπενφίκα μετά την πώληση του από τους Πειραιώτες, στους οποίους ο Σέρβος έπαιξε ελάχιστά λόγω σοβαρών τραυματισμών.

Όσοι έχουν εντρυφήσει στον 22χρονο κεντρικό χαφ λένε ότι, ίσως εξαιτίας και του ύψους του, δεν ήταν ποτέ ο πιο γρήγορος παίκτης, αλλά αναπληρώνει την έλλειψη επιτάχυνσης με το καλό του δεξί πόδι και το όραμα που έχει για το παιχνίδι. Αυτό που πρωτίστως έδειξε στον Ερυθρό Αστέρα ήταν η ευκρινής εμβέλεια στις πάσες του, ιδιαίτερα δε στις μακρινές πάσες. Έχει τη δυσεύρετη ικανότητα να ανταποκρίνεται στην μεγάλη αντίπαλη πίεση, βγάζοντας σχεδόν ενστικτωδώς μεγάλες πάσες στην επίθεση. Κατά μέσο όρο έχει πάνω από 50 μπαλιές ανά αγώνα, με ποσοστό ευστοχίας σχεδόν 90%! Πάντα ανά παιχνίδι περνάει τουλάχιστον μία πάσα για γκολ στους συμπαίκτες του, παίζοντας συνήθως από πιο πίσω.

Πιθανότατα να πρέπει να βελτιωθεί στο κομμάτι των κερδισμένων μονομαχιών στο αμυντικό κομμάτι του παιχνιδιού, αλλά γενικά τα σημάδια που έχει αφήσει δίνουν πολλές υποσχέσεις. Παρότι αρχικά η μεταγραφή του στον Ερυθρό Αστέρα αντιμετωπίστηκε με ερωτηματικά από τους οπαδούς της ομάδας, γρήγορα τον έκαναν έναν από τους αγαπημένους παίκτες της κερκίδας, καθώς ο ίδιος διέψευσε εμφατικά τις άστοχες εκτιμήσεις, αφού διαβάζει καλά το παιχνίδι και είναι εξαιρετικός πασαδόρος.

Μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι ο Ολυμπιακός έβαλε στο ρόστερ του έναν παίκτη με πολύ υψηλή ποιότητα, που αποκτήθηκε από ένα σύλλογο της Πρέμιερ Λιγκ γιατί πολύ απλά θεωρείται παίκτης Πρέμιερ Λιγκ. Κι αν δεν υπήρχε ο Κοβάσεβιτς και η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου από τους «ερυθρόλευκους», σε συνδυασμό με τη δεδομένη παρουσία στους ομίλους του Γιουρόπα Λιγκ, δεν νομίζω να ήταν εφικτή η παρουσία του στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Άλλωστε, μιλάμε για ένα παίκτη που έκανε για πρώτη φορά μπαμ, στα 17 χρόνια του, παίζοντας εναντίον της Βραζιλίας! Ήταν Οκτώβριος του 2019, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ19 ετών, όταν ο Στάμενιτς με το 10 στην πλάτη έπαιξε με την Νέα Ζηλανδία μέσα στην Βραζιλία. Οι Ζηλανδοί ήταν το αουτσάιντερ, βέβαια, αλλά ήταν μέσα στο παιχνίδι έως το τελευταίο δεκάλεπτο, όταν οι Βραζιλιάνοι κλείδωσαν τη νίκη με 3-0. Ο Στάμενιτς είχε εντυπωσιάσει με την απόδοση του! Και όταν εντυπωσιάζεις κόντρα στην Βραζιλία, σημαίνει πολλά.

Μέσα σε ένα χρόνο τον είχε «τσιμπήσει» η Κοπεγχάγη και του είχε δώσει ντεμπούτο βασικού στο πρωτάθλημα Δανίας, σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, στα 18 χρόνια του. Μετά από μία εξαιρετική σεζόν ως δανεικός στη Β΄κατηγορία, ο Στάμενιτς επέστρεψε στην Κοπεγχάγη, παίρνοντας μαζί της το νταμπλ, αλλά και παίζοντας τρία 90λεπτα στο Τσάμπιονς Λιγκ. Σόκαρε, όμως, τους Δανούς αρνούμενος να υπογράψει νέο συμβόλαιο και κλείνοντας από τον Φλεβάρη του 2023 στον Ερυθρό Αστέρα, με τον οποίο πήρε ξανά το ντάμπλ φέτος και έπαιξε ξανά βασικός στο Τσάμπιονς Λιγκ, άλλα τέσσερα παιχνίδια.

Έτσι…γουρλής που είναι, μπορεί να κάνει και τρίτο νταμπλ σε μία τριετία, σε τρίτη διαφορετική ομάδα, πλέον στον Ολυμπιακό!

Άσχετο:

Πρόεδρος της Λίγκας κατά 99% θα είναι ο Γιάννης Αλαφούζος, όπως τουλάχιστον είναι τωρα τα πράγμστα. Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ίσως στο τέλος να είναι κι ο μοναδικός υποψήφιος, να αποσυρθεί δηλαδή ο Αχιλλέας Μπέος. Λέγεται ότι οκτώ ομάδες της Super League έχουν δείξει την πρόθεση τους να ψηφίσουν τον Αλαφούζο. Οπότε, τα κουκιά βγαίνουν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αν έχω καταλάβει καλά υπάρχει μία διάθεση στο Ρέντη, να δει, να τσεκάρει όπως λέμε, ο Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία τον Αγκιμπού Καμαρά, κάτι που νομίζω ότι είναι και σωστό. Μόνο που δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι κάτι τέτοιο θα είναι εφικτό!

Πολύ απλά γιατί κατά 99% ο 23χρονος διεθνής (βασικός μάλιστα) με την Εθνική Ανδρών της Γουϊνέας, θα κληθεί κι αυτός, όπως κι ο Έσε στην Αργεντινή, στην Κ23 της Γουϊνέας που θα πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Σε αυτή την περίπτωση κι ο 23χρονος Αφρικάνος άσος, όπως κι ο Αργεντίνος, θα χάσει όλη την προετοιμασία του Ολυμπιακού.

Και για το τέλος ένα

