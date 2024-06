Ο άλλοτε χαφ της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα είναι πλέον και τυπικά παίκτης του συλλόγου του Ολυμπιακού, όπως επρόκειτο να συμβεί άλλωστε.

Στάμενιτς και επίσημα πλέον στον Ολυμπιακό. Ο Νεοζηλανδός διεθνής μέσος είναι και τυπικά πλέον μέλος του ερυθρόλευκου ρόστερ (με deal δανεισμού από τη Φόρεστ). Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός - για την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή των Πειραιωτών καθώς ο Κοστίνια ήταν κλεισμένος από τον χειμώνα - έχει ως εξής:

Ο Μάρκο Στάμενιτς στον Ολυμπιακό. Ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την απόκτηση του διεθνούς Νεοζηλανδού χαφ, Μάρκο Στάμενιτς. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 22χρονου μέσου, Μάρκο Στάμενιτς. Γεννημένος στις 19 Φεβρουαρίου 2002, στο Wellington, με καταγωγή από τη Σερβία, είναι 15 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας.

Αφού εντάχθηκε στην ποδοσφαιρική ακαδημία Olé, αγωνίστηκε στις Western Suburbs και Team Wellington του τόπου του, ώσπου τον Σεπτέμβριο του 2020 πήρε μεταγραφή στην Copenhagen. Με την ομάδα της Δανίας έκανε 23 συμμετοχές αγωνιζόμενος και στο Champions League, ενώ κατέκτησε το Κύπελλο τη σεζόν 2022-2023. Την αγωνιστική περίοδο 2021-2022 παραχωρήθηκε στη Køge με τη μορφή δανεισμού (23 συμμετοχές, δύο γκολ).

Τον Φεβρουάριο του 2023 αποκτήθηκε από τον Ερυθρό Αστέρα, με τη φανέλα του οποίου έκανε 35 συμμετοχές (οι τέσσερις στο Champions League), πέτυχε δύο γκολ και κατέκτησε το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο.

Μάρκο, καλώς ήλθες στον Ολυμπιακό!

Η ενημέρωση της Νότιγχαμ Φόρεστ για τον δανεισμό του παίκτη:

The New Zealand international midfielder will spend the 2024/25 season on loan at @olympiacosfc.