Ανακοινώθηκε από την Ίπσουιτς ο Σαρμιέντο που ήθελε ο Άρης

Η Ίπσουιτς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέρεμι Σαρμιέντο που ήθελε ο Άρης με την μορφή δανεισμού από την Μπράιτον μέχρι το καλοκαίρι.

Το χθεσινό ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αλλά και τα όσα είχαμε καταγράψει για την δυσκολία της περίπτωσής του επιβεβαιώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (03/01), αφού η Ίπσουιτς ανακοίνωσε την απόκτηση του Τζέρεμι Σαρμιέντο.

Ο 21χρονος επιθετικός μέσος από τον Ισημερινό παραχωρήθηκε ως δανεικός από την Μπράιτον στην έτερη αγγλική ομάδα μέχρι το καλοκαίρι. Το πρώτο μισό της φετινής σεζόν ήταν δανεικός και πάλι σε ομάδα της Championship, την Γουέστ Μπρομ, όπου πραγματοποίησε 21 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ σε 737 λεπτά συμμετοχής.

