Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Μπράιτον είναι κοντά σε deal με την Ίπσουιτς για τον δανεισμό του 21χρονου μεσοεπιθετικού, Τζέρεμι Σαρμιέντο, ο οποίος ήταν στη λίστα του Άρη.

Προς Ίπσουιτς φέρεται να οδεύει ο Τζέρεμι Σαρμιέντο. Ο Άρης «πάλεψε» τη δύσκολη περίπτωση του εδώ και δυο εβδομάδες για τον δανεισμό του με την Μπράιτον με οψιόν αγοράς, οι Γλάροι είχαν δώσει τη συγκατάθεση τους, όμως η τελική απόφαση ήταν του ποδοσφαιριστή, ο οποίος φαίνεται πως επέλεξε την παραμονή του στο Νησί.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, απομένουν οι τελικές λεπτομέρειες ώστε να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του 21χρνονου μεσοεπιθετικού από το Εκουαδόρ στoυς «Tractor Boys» και σύντομα θα ακολουθήσουν οι ανακοινώσεις. Όπως είχατε διαβάσει στο Gazzetta η Ίπσουιτς δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στην ανανέωση της συνεργασίας μαζί του σε περίπτωση ανόδου στην Premier League.

🔵🇪🇨 Jeremy Sarmiento, set to leave Brighton on loan again — after being recalled from WBA.



Agreement almost reached with Ipswich Town for Sarmiento to join them on loan until the end of the season.



Final details and then deal done, as called by @majofloresm. pic.twitter.com/GaLhx2VGbj