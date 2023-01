Γιάννης Κωνσταντέλιας, το wonderkid του ΠΑΟΚ στα 19 του έφτασε να αξίζει πολλά εκατομμύρια (vids)

O Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι το νέο «καυτό» όνομα του ελληνικού ποδοσφαίρου και το Gazzetta ακτινογραφεί τον 19χρονο σταρ του ΠΑΟΚ, που είναι ό,τι καλύτερο, ελπιδοφόρο και ωραίο στο μάτι του θεατή.

Οι Άγγλοι έχουν τον πολύ δικό τους τρόπο να επινοούν επιγραφές και να κολλάνε παρατσούκλια. Κάποτε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ ήταν ο best crosser of the ball, η καλύτερη σέντρα στον κόσμο.

Στην περίπτωση του Γιάννη Κωνσταντέλια δεν ξέρω, ακριβώς τι θα μπορούσαν να έχουν σκαρφιστεί, αν και ουκ ολίγα wonderikds ξεπρόβαλλαν και στα μέρη τους. Στα 19 του έφτασε να είναι ένα wonderkid που αξίζει πολλά εκατομμύρια, εξάλλου στη Λεωφόρο, έκαναν «παρέλαση» οι σκάουτερ και οι απεσταλμένοι ευρωπαϊκών ομάδων (Σάλτσμπουργκ, Αταλάντα, Σεβίλλη, Σοσιεδάδ, Βιγιαρεάλ, Κλαμπ Μπριζ, Γάνδη, Τορίνο, Τζένοα, Γκρόνιγκεν, Φέγενορντ, Στουτγκάρδη, Γκλάντμπαχ) που είχαν τα βλέμματα στραμμένα πάνω του.

Ο ΠΑΟΚ προσέχει ως κόρη οφθαλμού το «golden boy» του. Έχει φροντίσει να τον «δέσει» με καλά συμβόλαια, καλές απολαβές, τις οποίες στη Μικράς Ασίας έχουν αποφασίσει να αναπροσαρμόσουν. Εξάλλου το πρότζεκτ – Κωνσταντέλιας, έχει αναλάβει, επί προσωπικού, ο Ιβάν Σαββίδης, με τον ισχυρό άνδρα του «Δικεφάλου», εδώ και μήνες, να δείχνει τεράστιο ενδιαφέρον για τον μικρό και ήδη να έχει αρνηθεί πολλές από τις προτάσεις που έχουν φτάσει στα χέρια του.

Οι μνηστήρες είναι λογικό να μεγαλώνουν, ωστόσο στον ΠΑΟΚ είναι «οπλισμένοι» με υπομονή και δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται. Το έδειξαν λέγοντας όχι σε προτάσεις που ξεπερνούσαν ακόμα και τα χρήματα που έδωσε η Νόριτς πριν ανάμιση χρόνο για να αποκτήσει τον Χρήστο Τζόλη, ξέρουν καλά ότι η αξία του μπορεί να εκτοξευτεί.

Πέραν όμως από τις «ματιές» των ξένων απεσταλμένων, η πιο σημαντική ματιά ήταν του ομοσπονδιακού προπονητή, Γκουστάβο Πογιέτ. Ο μικρός δικαιούται να γίνει διεθνής με τους μεγάλους, να προσθέσει στο βιογραφικό του συμμετοχές με το εθνόσημο και μετά να βγει στην αγορά. Ένα-ένα τα βήματα.

Τις ομάδες τις κάνει η οργάνωση. Τη διαφορά στ' αποτελέσματα την κάνει η ιδιοφυΐα. Ο ΠΑΟΚ, στη Λεωφόρο, απόλαυσε (και εισέπραξε από) το δημιούργημα του Ραζβάν Λουτσέσκου, δίχως ο ίδιος ΠΑΟΚ να δείχνει απολύτως εξαρτημένος, έτσι όπως έχει δομηθεί, απ' τις ορέξεις του ενός. Ή μήπως ήταν και δεν το κατάλαβε; Ο Κωνσταντέλιας είχε εμπλοκή και στα τρία γκολ κλέβοντας κομμάτι λάμψης απ’ τον Ολιβέιρα, που στα δικά μου μάτια ήταν άκρως επιδραστικός και σημαντικός στο παιγνίδι του «Δικεφάλου», στο καλύτερο του βράδυ με την «ασπρόμαυρη» φανέλα, έστω κι αν δεν «μάτωσε» το δίχτυ, απλώς σημάδευε τα δοκάρια της Λεωφόρου.

Από το βράδυ της Κυριακής και μετά, όλοι μα όλοι, μιλούν γι’ αυτό το θαυματουργό παιδί από το Βόλο, που με περίσσια παιδική αφέλεια παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα πως «στα 12 μου έπαιξα ένα φιλικό, τους… πετσόκοψα και έτσι με πήραν στον ΠΑΟΚ»!

Είχα την τύχη να είμαι παρών την ώρα των συγκεκριμένων γυρισμάτων στο «Μακεδονία Παλλάς», εκεί όπου ο μικρός εμφανίστηκε άνετος κι ωραίος μαζί με τον φύλακα - άγγελο του, τον μπαμπά του, Βασίλη. Η παράμετρος της οικογένειας είναι η πιο σημαντική σ’ αυτές τις ηλικίες. Όλα ξεκινούν από το σπίτι και στο συγκεκριμένο κομμάτι ο «Ντέλιας» είναι τυχερός για όλα όσα έχει κερδίσει μέχρι σήμερα. πριν από περίπου ένα χρόνο, προχώρησε σε αγορά νέου σπιτιού στη Θεσσαλονίκη και διαμένει μαζί με τους γονείς και τα δύο του αδέλφια. «Οικογενειακή» υπόθεση.

Σε πείσμα της ενδημικής γκρίνιας... για το κατά πόσο ο Λουτσέσκου θα έβαζε ή δε θα έβαζε τους πιτσιρικάδες να παίξουν, που ο κόσμος ανάποδα να γυρίσει δε θα τους έβαζε αν δεν τους θεωρούσε έτοιμους, ο Ρουμάνος προπονητής πάντα έχει να πει ένα καλό λόγο για το παιδί-θαύμα του ΠΑΟΚ και για κάθε πιτσιρικά των ακαδημιών που έχει πάρει μαζί του. «Είναι ένα ταλέντο και πολύ έξυπνο παιδί. Ωρίμασε από την δουλειά του, είναι ταπεινός. Δεν είναι έκπληξη για εμένα να βρίσκεται εδώ. Δεν έχασε το μυαλό του και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν θα χάσει το μυαλό του. Θα έρθουν και δύσκολες στιγμές για αυτόν. Πρέπει να είναι δυνατός. Να βρει την ισορροπία του», είπε και φυσιολογικά δεν ξέρει τι θα γίνει το καλοκαίρι ή μετά από ένα χρόνο.

Ο Ρουμάνος και κάθε σύγχρονος προπονητής δίνει μεγάλη σημασία στο transition, δηλαδή στη γρήγορη μετάβαση όλης της ομάδας απ' τη φάση άμυνας στη φάση επίθεσης και αντιστρόφως. Ο Κωνσταντέλιας υπηρετεί αυτό το πλάνο. Με μεγαλύτερο προσόν του ότι μπορεί να τρέχει με την μπάλα καταπάνω σου. Εκεί για κάθε αντίπαλο αμυντικό δεν υπάρχει κανένα σύστημα να σε βοηθήσει. Εκεί, κάνεις το σταυρό σου!

Ο «Ντέλιας», στα μάτια πολλών, είναι φαινόμενο. Ο Βαγγέλης Πουρλιοτόπουλος μπορεί να καμαρώνει για τα επιτεύγματά του. Ο άνθρωπος που τον εμπιστεύθηκε και τον πίστεψε παραπάνω από κάθε άλλον, εντός του ΠΑΟΚ, σίγουρος ότι είναι έτοιμος να κάνει το βήμα από το ποδόσφαιρο της ξεγνοιασιάς και της ανεμελιάς, σ’ αυτό της πίεσης, της έντασης και των καθημερινών προκλήσεων. Χτίζεις λοιπόν επάνω σε (και γύρω από) τον Κωνσταντέλια ολόκληρο το οικοδόμημά σου; Η πείρα απαντά, όχι. Η πείρα απαντά ότι χτίζεις... ούτως ή άλλως για να 'χεις ομάδα. Κι αν έχεις και το genius που θα φέρει τη διαφορά στο αποτέλεσμα, αυτό είναι μπόνους. Ειδάλλως, αν για κάποιον λόγο λείψει καιρό; Αν θελήσει να φύγει; Καταρρέουν, μονομιάς, τα πάντα;

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ ζουν με την αγωνία μήπως και δεν προλάβουν να χορτάσουν τα δικά τους παιδιά. Το βλέπω, το αντιλαμβάνομαι, στις αναφορές και στα δημόσια σχόλια τους, μετά από κάθε παιγνίδι.

Ο «Δικέφαλος, καλώς ή κακώς, βρίσκεται πια μπροστά σε μία τεράστια πρόκληση. Το καλοκαίρι λειτούργησε με λογική, έκανε στοχευμένες κινήσεις και φρεσκάρισε σε μεγάλο βαθμό το «γερασμένο» ρόστερ του, έδωσε την ευκαιρία σε νέα παιδιά να αισθανθούν σημαντικοί, να μπουν να παίξουν και τώρα έξι μήνες μετά να αποδεικνύονται καθοριστικοί στη μετάβαση του ΠΑΟΚ από μια ομάδα που χτίζεται σε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστεί. Ο Λουτσέσκου γνωρίζει ότι και τίποτα να μην κατακτήσει φέτος, θα έχει δημιουργήσει τη βάση για να φτιάξει μια σπουδαία ομάδα τον επόμενο χρόνο.