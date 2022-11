Όπως όλα δείχνουν τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Ροντινέι από τον Ολυμπιακό, με τον ατζέντη του Βραζιλιάνου να επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον των πρωταθλητών Ελλάδας.

Ο Μαρσέλο Ροντινέι αναμένεται να είναι το νέο δεξί μπακ του Ολυμπιακού. Ο 30χρονος Βραζιλιάνος, ύστερα από μια σούπερ χρονιά στη Βραζιλία με την Φλαμένγκο (κατέκτησε Λιμπερταδόρες και Copa do Brasil), είναι έτοιμος για την ευρωπαϊκή πρόκληση που του προσφέρουν οι «ερυθρόλευκοι».

Μάλιστα, ο δημοσιογράφος του «Coluna do Fla», Βίτορ Μπελότι, υποστηρίζει ότι ο ατζέντης του Ρικάρντο Σάιντ τού επιβεβαίωσε πως όχι μόνο υπάρχει ενδιαφέρον από τους πρωταθλητές αλλά μάλιστα το deal είναι έτοιμο να σφραγιστεί.

«Σε επαφή με τον μάνατζερ του Ροντινέι, Ρικάρντο Σάιντ, επιβεβαιώθηκε η πρόταση του Ολυμπιακού. Το project άρεσε στον δεξιό μπακ και η προσδοκία είναι ότι η συμφωνία θα κλείσει σύντομα».

Em contato com o @colunadofla, o empresário de Rodinei, Ricardo Scheidt, confirmou a proposta do Olympiacos a Rodinei.



O lateral direito gostou do projeto e a expectativa é de que o acordo seja fechado em breve. #colunadofla pic.twitter.com/SNfP8eSFys