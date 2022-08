Σεμπάστιαν Μλάντεν, ο «πιανίστας» του Χάτζι (vid)

Ο Σεμπάστιαν Μλάντεν που θα συνεχίσει στον Παναιτωλικό αποτελεί επί της ουσίας ποδοσφαιρικό δημιούργημα του μεγάλου Γκέοργκι Χάτζι. Ο Βλαντ Μοράρ του είπε τα καλύτερα για τα «καναρίνια».

Στην ποδοσφαιρική μας πραγματικότητα βρίσκεται πλέον ο Σεμπάστιαν Μλάντεν, καθώς ο 31χρονος Ρουμάνος αμυντικός συμφώνησε με τον Παναιτωλικό και θα συνεχίσει στα «καναρίνια». Λέμε ευρύτερα αμυντικός γιατί πρόκειται επί της ουσίας για ένα «πολυεργαλείο» των «μετόπισθεν» αφού μπορεί να παίξει με σχετική άνεση στόπερ που είναι επί χάρτου και η κλασική του θέση, αλλά επίσης δεξιός μπακ όπως και «6άρι».

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως οι φετινές του εμφανίσεις με την Φαρούλ Κοστάντζα (πρώην Βιτορούλ) έγιναν με την... ιδιότητα του ακραίου οπισθοφύλακα και επί της ουσίας αποτελεί ένα «δημιούργημα», σε επίπεδο μπάλας, του Γκέοργκι Χάτζι, με ότι (θετικό) αυτό συνεπάγεται. Ο «θρύλος» του ποδοσφαίρου της χώρας των Βαλκανίων και όχι μόνο ήταν εκείνος που «έσωσε» την καριέρα του και τον «έπλασε» όπως ακριβώς ήθελε, ως έναν εκ των ηγετών της άμυνάς του.

Βλέπετε η πάλαι ποτέ δόξα του παγκόσμιου football βρέθηκε το 2014 στο club του λιμανιού όπου συνεχίζει μέχρι σήμερα και με εκείνον στον πάγκο ο σύλλογος κατέκτησε τους παρθενικούς «μεγάλους» τίτλους της ιστορίας τους, αρχικά ως Βιτορούλ και από το 2021 ως Φαρούλ.

Ο Μλάντεν από την πλευρά του αναζητούσε εκείνο το διάστημα τα πατήματά του, αφού παρότι ήταν «απόφοιτος» των ακαδημιών της Ρόμα με την οποία το 2011 στέφθηκε πρωταθλητής στην Primavera («κολόνα» της) και συνάμα «μόνιμος» στις μικρές Εθνικές της χώρας του, προσπαθούσε κάπου να «κουμπώσει». Το 2014 λοιπόν ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του στην Ολανένσε της Πορτογαλιας και ναι μεν έβγαλε την πρώτη του σεζόν σε επίπεδο πρώτης κατηγορίας, στο Estádio José Arcanjo δεν απέφυγαν τον υποβιβασμό.

Σα να μην έφτανε αυτό στο Ολίμπικο ήταν εκτός πλάνων και τον έστειλαν στη Lega Pro και την Σουντιρόλ, όπου έμεινε 2,5 αγωνιστικές περιόδους, ενώ ενδιάμεσα αποδεσμεύτηκε από τους «τζιαλορόσι». Πλέον βρισκόμασταν στις αρχές του 2017 και στα 26 του είχε... βρεθεί στην τρίτη ιταλική κατηγορία, κάτι που εύλογα τον έκανε να βλέπει δυσοίωνο το μέλλον του στο άθλημα.

Ολα λοιπόν έμοιαζαν... μαύρα, μέχρι όμως που έσκασε η πρόταση της Κοστάντζα, από οποία μάλιστα είχε περάσει και παλαιότερα, αρκετά πιτσιρικάς και ως δανεικός, στην προ-Χάτζι εποχή. Ο «Μαραντόνα των Καρπαθίων» τον ήξερε και ήθελε να επενδύσει πάνω του, κάτι που εκ των υστέρων αποδείχθηκε σωστό και για τους δύο αφού ο μεν «Βασιλιάς» απέκτησε έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή, ο δε Μλάντεν βρήκε την ευκαιρία που αναζητούσε ώστε να «ξαναχτίσει» το όνομά του.

Εκτοτε οι δυο τους δεν «χώρισαν» ποτέ, μέχρι και τις μέρες μας όπου ο παίκτης θα φορά πλέον τα «κυανοκίτρινα». Συνολικά στα 5,5 έτη που έμεινε στην ομάδα φόρεσε τη φανέλα της σε 203 επίσημα ματς, ως επί το πλείστων σαν στόπερ και δεξιός μπακ, ήταν αρχηγός και κατέκτησε από ένα πρωτάθλημα (2017), Κύπελλο (2019) και Σούπερ Καπ (2019).

Λόγω και όλων αυτών συμμετείχε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με highlight το γκολ που σημείωσε στις 25 Ιουλίου του 2019 στη Γάνδη, όταν και σκόραρε με μία «βολίδα» έξω από τα αντίπαλα καρέ. Την ίδια στιγμή πολλοί άρχισαν να τον αποκαλούν «πιανίστα», με αφορμή ότι ενορχήστρωνε την ομάδα του προπονητή του από την άμυνα, δηλαδή ήταν ο «πιανίστας του Χάτζι». Τώρα θα το κάνει για τον Γιάννη Αναστασίου στο Αγρίνιο, σε ένα deal όπου το… χεράκι του έβαλε και ο Βλαντ Μοράρ.

