Wyscout Analysis: Ο Ζοάο Πέδρο της Μπούρσασπορ (vids)

Ο Ζοάο Πέδρο θα συνεχίσει στον Παναιτωλικό με... μερικούς μήνες καθυστέρηση και ας δούμε τα περσινά του πεπραγμένα στην Τουρκία, όπου και έπαιξε στο δεύτερο μισό της σεζόν.

Στην ποδοσφαιρική μας πραγματικότητα μπήκε ο Ζοάο Πέδρο αφού ο 26χρονος φορ έγινε, έστω και με λίγους μήνες καθυστέρηση, παίκτης του Παναιτωλικού.

Βλέπετε ο Πορτογάλος στράικερ βρέθηκε και τον Γενάρη στο «κάδρο» των «κυανοκίτρινων» αλλά η υπόθεσή του δεν προχώρησε τότε, για εξωαγωνιστικούς λόγους, και εκείνος πήγε από την Πάσος Φερέιρα στην Μπούρσασπορ.

Ωστόσο από την Τουρκία αποχώρησε επειδή η ομάδα αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και αυτόματα βρέθηκε εκ νέου στο «στόχαστρό» τους, αφού ας μην ξεχνάμε πως τον ήξεραν καλά όπως άλλωστε και εκείνος τα «καναρίνια». Ετσι ήταν λογικό που δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος για να υπάρξει deal και να υπογράψει.

Ο 26χρονος προέρχεται από ένα «παραγωγικό» δεύτερο μισό στη γειτονική χώρα όπου σε 13 εμφανίσεις του βρήκε πέντε φορές δίχτυα και έδωσε μία ασίστ και μέσω του WyScout ας δούμε ένα «κλικ» πιο αναλυτικά τα εκεί πεπραγμένα του.





*Συνολικά στις 13 εμφανίσεις του έπαιξε 1.183 λεπτά και βρήκε στόχο πέντε φορές. Δηλαδή κατά μέσο όρο σκόραρε κάθε 236' ή πιο απλά και «χοντρικά», μία φορά σε κάθε 2,5 «γεμάτα» παιχνίδια που έπαιζε.

*Συνολικά έβγαλε 40 τελικές, μία κάθε μισή ώρα μπάλας ή πιο απλά μίνιμουμ τρεις στο ματς. Η συγκεκριμένη επίδοση αποκτά μεγαλύτερη αξία επειδή η Μπούρσασπορ ήταν μία ομάδα που δεν «παρήγαγε» φάσεις αλλά παρόλα αυτά εκείνος έπαιρνε προσπάθειες, αφού πολλές τις δημιουργούσε μόνος του με τον Α ή Β τρόπο.

*Εκ των 40 οι 37 ήταν μέσα από το αντίπαλο «κουτί» και μόνο τρεις με σουτ έξω από την περιοχή. Την ίδια στιγμή οι εννέα προήλθαν από στατικές μπάλες και οι 11 με το κεφάλι, κάτι που «μεταφράζεται» πως τα «καναρίνια» μπορούν με εκείνον να να αποκτήσουν δύναμη «πυρός» και να είναι αρκετά δυνατά τόσο στις στημένες φάσεις όσο και από αέρος.

