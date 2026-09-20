Αναστασίου: «Αναλαμβάνω την ευθύνη για το πρώτο ημίχρονο, να σεβαστούμε το παιχνίδι, δύσκολο να παίξεις όταν δε σε αφήνουν»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο και οι αιχμές για τη διαιτησία.

Ο Παναιτωλικός «πάλεψε» στο δεύτερο μέρος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ να επιστρέψει από το 0-2, όμως εν τέλει ηττήθηκε με 3-1. O προπονητής του Τίτορμου, Γιάννης Αναστασίου, μίλησε στη Magenta TV και στάθηκε τόσο στο κακό πρώτο ημίχρονο της ομάδας του, ενώ εξέφρασε παράπονα για τη διαιτησία.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου

«Είπα ότι με την εικόνα που είχαμε στο δεύτερο ημίχρονο δεν δώσαμε δικαίωμα να μας απειλήσει ο ΠΑΟΚ. Στο σημείο που μπήκε το 1-3 ήταν “όλα ή τίποτα”. Δείξαμε ότι μπορούμε να κοιτάξουμε στα μάτια οποιονδήποτε αντίπαλο.

Πρέπει να πιστέψουμε στους εαυτούς μας. Ήταν δύσκολο ματς, ποιοτικοί παίκτες στον ΠΑΟΚ, που ανά πάσα στιγμή μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα.

Στο πρώτο ημίχρονο δεν δείξαμε πράγματα. Αναλαμβάνω την ευθύνη για τον τρόπο που παίξαμε. Δεν ήταν οι πιο σωστές επιλογές. Διορθώσαμε τα πράγματα στο ημίχρονο, αλλάξαμε την εικόνα μας. Ήταν θέμα λεπτομέρειών.

Θα πρέπει να σεβαστούμε περισσότερο το παιχνίδι. Προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και είναι δύσκολο να παίξεις όταν δεν σε αφήνουν. Ορισμένες φορές στο δεύτερο ημίχρονο δεν μας επιτράπηκε. Γεμίσαμε με πολλές κίτρινες κάρτες. Πάρα πολλές.

Αν υπήρχε ανάλογη ευθιξία θα ήταν περισσότερες για τον αντίπαλο. Μας αφήνει πικρία το ότι δεν μας άφησαν να παίξουμε. Θα χρειαστεί να πάω ξανά στο σχολείο να μάθω να μετράω ως το πέντε (εννοώντας τις καθυστερήσεις)».