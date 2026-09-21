Λίσι: «Στο πρώτο ημίχρονο μπορούσαμε περισσότερα γκολ, στο δεύτερο υποφέραμε από τον Παναιτωλικό»
Ο ΠΑΟΚ μπορεί να δυσκολεύτηκε στο δεύτερο μέρος αλλά κατάφερε εν τέλει να νικήσει τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο με 3-1. Ο Ιταλός τεχνικός στις δηλώσεις του στο Magenta TV στάθηκε στη διαφορετική εικόνα της ομάδας του στα δυο ημίχρονα.
Οι δηλώσεις του Αλέσιο Λίσι
«Το πρώτο ημιχρονο ήταν πολύ καλό, μπορούσαμε να είχαμε βάλει και περισσότερα γκολ. Θέλαμε να συνεχίσουμε το ίδιο στο δεύτερο ημίχρονο. Κάναμε ένα λάθος στο γκολ του Παναιτωλικού, το παραχωρήσαμε μόνοι μας.
Μέχρι εκείνο το σημείο ελέγχαμε το παιχνίδι. Μετά το γκολ ήμασταν λίγο αγχωμένοι, δεν ήμασταν σε θέση να αμυνθούμε με τον ίδιο τρόπο, μη έχοντας την μπάλα στα πόδια μας. Υποφέραμε, είναι σημαντικό να κερδίζεις παιχνίδια σαν αυτό».
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Για το αν θέλει από την ομάδα του να κάνει αυτά που έκανε στο πρώτο μέρος: «Στο πρώτο ημίχρονο ναι, στο δεύτερο ήθελα να κάνουμε περισσότερα από αυτά που κάναμε».
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