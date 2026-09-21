Γιάκιτς: «Μπορούσαμε να το κάνουμε πιο εύκολο – Ο Ζαφείρης το επόμενο μεγάλο ταλέντο»

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς στάθηκε στην εικόνα δύο προσώπων του ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο, εξήγησε γιατί δυσκολεύτηκε μετά το 1-2 και αποθέωσε τον Χρήστο Ζαφείρη.

Ο Κρίστιαν Γιάκιτς, ένας από τους κορυφαίους του ΠΑΟΚ στη νίκη με 3-1 επί του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, στάθηκε στην εικόνα των δύο ημιχρόνων, αλλά και στη συνεργασία του με τον Χρήστο Ζαφείρη στον άξονα.

Μιλώντας στη Magenta TV, ο Κροάτης μέσος παραδέχθηκε ότι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε μετά τη μείωση του σκορ:

«Είμαι χαρούμενος που κερδίσαμε. Ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο παιχνίδι, είναι μια καλή ομάδα στην έδρα της. Περιμέναμε ένα σκληρό παιχνίδι. Κάναμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο, ένα όχι και τόσο καλό δεύτερο, αλλά πήραμε τη νίκη και μας δίνει χαρά αυτό.

Όταν μια ομάδα είναι πίσω με 0-2 τα δίνει όλα επιθετικά. Όταν έγινε το 1-2 δυσκολευτήκαμε να διαχειριστούμε το αποτέλεσμα, αλλά τελικά πήραμε τη νίκη. Μπορούσαμε βέβαια να το κάνουμε και ευκολότερα».

Ο Γιάκιτς αναφέρθηκε και στο διάστημα προσαρμογής που χρειάζεται ο νέος ΠΑΟΚ του Αλέσιο Λίσι:

«Είμαστε μια νέα ομάδα, με νέους παίκτες, με νέο προπονητή, δοκιμάζουμε τακτικές, αλλά θα “κολλήσουμε” μεταξύ μας και θα βελτιωθούμε παιχνίδι με το παιχνίδι».

Τέλος, είχε πολύ καλά λόγια για τον παρτενέρ του στη μεσαία γραμμή, Χρήστο Ζαφείρη:

«Ο Ζαφείρης είναι ένας παίκτης που τρέχει πολύ. Είναι εξαιρετικό παιδί. Πιστεύω ότι είναι το επόμενο πολύ μεγάλο ταλέντο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα πήγαμε καλά ως δίδυμο και θα κάνουμε εξίσου καλά παιχνίδια».