Αν κάτι μπορεί να κρατήσει ο ΠΑΟΚ από την αναμέτρηση με τον Άρη είναι η επιστροφή του Νέλσον Ολιβέιρα στην αγωνιστική δράση, μετά από οκτώ ολόκληρου μήνες.

Στην Πορτογαλία η επιστροφή του Νέλσον Ολιβέιρα στην αγωνιστική δράση έγινε θέμα στον αθλητικό Τύπο. Η «Abola» στη σημερινή έκδοσή της στέκεται στο συγκεκριμένο γεγονός, επισημαίνοντας την απουσία του 31χρονου επιθετικού για 247 ημέρες από τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΠΑΟΚ.

Ο «Δικέφαλος» επένδυσε πάνω στον πρώην σέντερ φορ της ΑΕΚ. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επέμενε, όσο κανείς άλλος, για την απόκτησή του, με τη μεταγραφή του, αν και ελεύθερος, να γίνεται ένα μικρό καλοκαιρινό σήριαλ για τους «ασπρόμαυρους».

Τελικά, στις 9 Ιουλίου η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του και μαζί με τον Γιάσμιν Κούριτς έγιναν οι δύο πιο ακριβοπληρωμένες κινήσεις της διοίκησης στη μεταγραφική περίοδο του περασμένου καλοκαιριού. Με επτά μηδενικά στο ποσό του συμβολαίου τους...

«Είναι παίκτης με διαφορετικό στυλ επιθετικού σε σχέση με τον Σφιντέρσκι. Έτσι, έχουμε δύο διαφορετικούς τύπους επιθετικών. Πιέζει, παίζει για την ομάδα, μπορεί να βοηθήσει στην άμυνα. Όταν έχει τη μπάλα ξέρει πώς να κινείται μέσα στις γραμμές, μπορεί να τελειώνει τις φάσεις, αλλά και να μας βοηθήσει όταν τον αναζητούμε με ψηλές μπαλιές αφού με τον σωματότυπό του θα καλύπτει την μπάλα. Επίσης, μπορεί να αγωνιστεί μαζί με τον Σφιντέρσκι αν θέλουμε να παίξουμε με δύο επιθετικούς και να ταιριάξουν ως δίδυμο», έλεγε τότε ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναλύοντας το σκεπτικό της απόκτησής του. Ο Ολιβέιρα δεν είχε κανένα πρόβλημα προσαρμογής στον ΠΑΟΚ, έστω κι αν έπρεπε να αφήσει την Αθήνα και να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Μπήκε φουριόζος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας των «ασπρόμαυρων» στην Ολλανδία, απ’ όπου έλειψε ο Κάρολ Σφιντέρσκι, μέτρησε συνολικά τρία γκολ, ένα με τη Σαρλερουά και δύο με τη Χέρακλες.

Nelson Oliveira's brace against Herakles from all angles #PAOK #Reloaded pic.twitter.com/3e3dMjBjPM