Την πόρτα του χειρουργείου θα περάσει σήμερα (04/04) ο Γιάννης Μιχαηλίδης προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση στους χιαστούς.

Στην Πορτογαλία βρίσκεται ο Γιάννης Μιχαηλίδης προκειμένου να υποβληθεί σε επέμβαση στους χιαστούς από τον φημισμένο Δρ. Ζοσέ Νορόνια, ο οποίος στο παρελθόν έχει εγχειρήσει τους Αντρέ Βιεϊρίνια, Φερνάντο Βαρέλα και Ζοσέ Μαουρίσιο όταν εκείνος βρισκόταν στον ΠΑΟΚ.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε δύο βίντεο του 22χρονου κεντρικού αμυντικού του πριν περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Μάλιστα, ο Μιχαηλίδης έστειλε και το δικό μήνυμα στον κόσμο του ΠΑΟΚ.

«Ήρθε η ώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε για το νοσοκομείο, που θα κάνω την επέμβαση στο Πόρτο. Είναι προγραμματισμένη για τις 12-12μιση τοπική ώρα, άρα υπολογίζουμε 2-2μιση Ελλάδας. Μακάρι να πάνε όλα καλά, που θα πάνε όλα καλά και μετά έχουμε τη διαδρομή να πάμε στη Λισαβόνα, για να ξεκινήσει η αποκατάσταση», ανέφερε ο Μιχαηλίδης

Here is Giannis sending his message... https://t.co/PVsbhpEfNo

Giannis Michailidis entering the hospital for his knee surgery.



Stay strong and come back stronger #PAOK #PAOKfamily pic.twitter.com/L7ozVgug0E