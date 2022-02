Ο αρχηγός της ομάδας Κ19 του ΠΑΟΚ, Ζήσης Τσίκος σκόραρε κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα του Παναθηναϊκού και το αφιέρωσε στη μνήμη του αδικοχαμένου Άλκη.

Με μια ξεχωριστή και συμβολική, άκρως αξιοπρόσεκτη κίνηση, ο αρχηγός της ομάδας Κ19 του ΠΑΟΚ, Ζήσης Τσίκος, αφιέρωσε το γκολ στη νίκη των μικρών του «Δικεφάλου» επί του Παναθηναϊκού (3-0), στον αδικοχαμένο Άλκη Καμπανό, που δολοφονήθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τρίτης (1/2).

Ο αρχηγός της πρωταθλήτριας ομάδας Κ19 του ΠΑΟΚ, σχημάτισε με τα δάκτυλα του το γράμμα “Α”, αρχικό του ονόματος του αδικοχαμένου Άλκη, μια κίνηση που «έπιασε» ο φωτογραφικός φακός και οι «ασπρόμαυροι» την ανέβασαν στον επίσημο λογαριασμό τους στο twitter.

Α for Alkis from Zisis Tsikos our #U19 captain #NextGeneration #PAOK pic.twitter.com/gHGUTQh5JL