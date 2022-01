Ο Πολωνός επιθετικός του ΠΑΟΚ βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου μέσα στις επόμενες ώρες να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στη Charlotte FC.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ταξίδεψε από την Πολωνία, όπου βρέθηκε μαζί με την οικογένεια του, με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Charlotte FC.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του ESPN, Τέιλορ Τουέλμαν, ο Πολωνός επιθετικός βρίσκεται στη Σάρλοτ και τελειώνει τη μετακίνησή του από τον ΠΑΟΚ.

Looks like Karol Świderski is in Charlotte finalizing his deal to become the 1st DP in @CharlotteFC history. #ForTheCrown #MLS