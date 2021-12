«Η Πόρτο παίρνει δανεικό τον Σεμέδο, με οψιόν αγοράς 5-6 εκατ. ευρώ»

Στην Πορτογαλία αναφέρουν ότι η Πόρτο θα πληρώσει στον Ολυμπιακό 250 χιλιάδες ευρώ για να αποκτήσει τον Ρούμπεν Σεμέδο μέχρι τον Ιούνιο, με τη μορφή δανεισμού.

Η επιστροφή του Κώστα Μανωλά στα «ερυθρόλευκα», κάνει τους Πορτογάλους ακόμα πιο σίγουρους για την μεταγραφή του Ρούμπεν Σεμέδο, στην Πόρτο.

Τόσο η «Οjogo» όσο και η «Record», αναφέρουν ότι ο 27χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός παραμένει διακαής πόθος των «δράκων», οι οποίοι ετοιμάζονται να κάνουν άμεσα τη κίνησή τους, για τον αποκτήσουν.

Οι Πορτογάλοι μάλιστα αποκαλύπτουν ότι η Πόρτο θα βγάλει από τα ταμεία της 250 χιλιάδες ευρώ, προκειμένου να τα προσφέρει στον Ολυμπιακό και να αποκτήσει τον Ρούμπεν Σεμέδο μέχρι τον Ιούνιο, με τη μορφή δανεισμού.

Στην προσφορά της πορτογαλικής ομάδας, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα, θα συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς ύψους 5-6 εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο, οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού είναι υψηλότερες για την παραχώρηση του έμπειρου στόπερ το καλοκαίρι, με την Πόρτο από την άλλη να μην είναι διατεθειμένη να ανεβάσει την προσφορά της.

O Jogo #FCPorto will pay Olympiacos 250k to get Ruben Semedo on loan until June. Option to buy is between 5-6M. Porto trying to lower fee, Olympiacos wants higher.



Conceição has given 21 B team players their 1st team debuts.