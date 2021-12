ΠΑΟΚ: Η «πρώτη» του Νέλσον Ολιβέιρα (vid)

Σημαντική η σημερινή μέρα για τον Πορτογάλο επιθετικό του ΠΑΟΚ, καθώς τέσσερις μήνες μετά τον σοβαρό τραυματισμό του για πρώτη φορά «πάτησε» στο γήπεδο.

Η περιγραφή που συνοδεύει το video από την σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ είναι άκρως ενθαρρυντική για το μέλλον του Νέλσον Ολιβέιρα.

«Ο Νέλσον Ολιβέιρα ανεβάζει το πρόγραμμα αποθεραπείας του. Άρχισε να τρέχει στο γήπεδο για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο αχίλλειο», έγραψε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ, με τον Πορτογάλο σέντερ φορ να πατάει για πρώτη φορά στο γήπεδο, ακριβώς τέσσερις μήνες μετά τον πολύ σοβαρό (ρήξη χιαστών) τραυματισμό του.

Ο 30χρονος επιθετικός του ΠΑΟΚ, δείχνει σε καλή κατάσταση, με το πλάνο της επιστροφής του να ακολουθείται κατά γράμμα μέχρι να επιστρέψει και πάλι στην αγωνιστική δράση.

Nelson Oliveira levels up his recovery program. He started running on the pitch for the first time after his ACL injury #Reloaded #NeverGiveUp #PAOK pic.twitter.com/wiRAtzxW6u