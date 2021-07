ΑΕΚ: Στην προετοιμασία της Σέλτικ ο Εντσάμ! (pic)

Ο Ολιβιέ Εντσάμ, για τον οποίο η ΑΕΚ ενημέρωσε πως αποσύρθηκε από την υπόθεση, «πέταξε» μαζί με την αποστολή της Σέλτικ για την προετοιμασία της στην Ουαλία.

Η Σέλτικ αναχώρησε από τη Γλασκώβη με προορισμό την Ουαλία όπου θα λάβει χώρα η προετοιμασία της, δίνοντας φιλικές αναμετρήσεις με Σέφιλντ Γιουνάιτεντ και Τσάρλτον μεταξύ άλλων.

Στην αποστολή των «Κελτών» που «πέταξε» το απόγευμα της Δευτέρας (5/7) για την Ουαλία βρίσκεται και ο Ολιβιέ Εντσάμ!

Ο 25χρονος Γάλλος χαφ, για τον οποίο η ΑΕΚ έκανε γνωστό ότι αποσύρθηκε από την υπόθεση καθώς ενημερώθηκε από τη Σέλτικ ότι ενδεχομένως να κρατήσει τελικά τον παίκτη, ήταν ανάμεσα στους παίκτες που πήρε μαζί του ο Άγγελος Ποστέκογλου για την προετοιμασία της ομάδας στην Ουαλία.

Μάλιστα φωτογραφίες στον σκωτσέζικο Τύπο δείχνουν τον Εντσάμ να επιβιβάζεται με τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής της Σέλτικ στο αεροπλάνο.

Olivier Ntcham has travelled to Wales for Celtic's Pre-season training camp. pic.twitter.com/VT4IIJKjiX