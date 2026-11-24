H Super League 2 ανακοίνωσε τους ορισμούς των αναμετρήσεων της 13ης αγωνιστικής, στην οποία οι διεκδικητές της ανόδου δεν έχουν κάποιο ντέρμπι.

Όπως κάθε Τρίτη, η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων του ερχόμενου τριημέρου. Αξιοσημείωτο, πως στη 13η αγωνιστική δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι μεταξύ των διεκδικητών της ανόδου στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Η ΕΡΤ 2 θα μεταδώσει το Σάββατο την αναμέτρηση της Μαρκό με τον ΠΑΟΚ Β', ενώ την Κυριακή θα καλύψει τόσο το Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ Novibet, όσο και το Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β'.

Από εκεί και πέρα η Νίκη Βόλου θα φιλοξενηθεί στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β' AKTOR, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί τον Πύργο, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ η Athens Kallithea και η Ζάκυνθος θα αναμετρηθούν στο κεκλεισμένων των θυρών «Ελ Πάσο», ύστερα από σχετική τιμωρία της ΔΕΑΒ στο κλαμπ της Αττικής.

Super League 2 - 13η αγωνιστική

Σάββατο 28 Νοεμβρίου

Μαρκό - ΠΑΟΚ Β' (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

Αστέρας B' AKTOR - Νίκη Βόλου (15:00, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

Πανσερραϊκός - Πύργος (15:00, Δημ. Γήπεδο Σερρών)

Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ Νovibet (12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Ερμούπολης)

Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β' (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)

Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός (15:00, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης (15:00, Γήπεδο Πανιωνίου)

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου