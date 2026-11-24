Super League 2: Το πρόγραμμα και τα τηλεοπτικά ματς της 13ης αγωνιστικής
Όπως κάθε Τρίτη, η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα των αναμετρήσεων του ερχόμενου τριημέρου. Αξιοσημείωτο, πως στη 13η αγωνιστική δεν έχουμε κάποιο ντέρμπι μεταξύ των διεκδικητών της ανόδου στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
Η ΕΡΤ 2 θα μεταδώσει το Σάββατο την αναμέτρηση της Μαρκό με τον ΠΑΟΚ Β', ενώ την Κυριακή θα καλύψει τόσο το Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ Novibet, όσο και το Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β'.
Από εκεί και πέρα η Νίκη Βόλου θα φιλοξενηθεί στην Τρίπολη από τον Αστέρα Β' AKTOR, ο Πανσερραϊκός θα υποδεχτεί τον Πύργο, ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ η Athens Kallithea και η Ζάκυνθος θα αναμετρηθούν στο κεκλεισμένων των θυρών «Ελ Πάσο», ύστερα από σχετική τιμωρία της ΔΕΑΒ στο κλαμπ της Αττικής.
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Super League 2 - 13η αγωνιστική
Σάββατο 28 Νοεμβρίου
- Μαρκό - ΠΑΟΚ Β' (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)
- Αστέρας B' AKTOR - Νίκη Βόλου (15:00, «Θ. Κολοκοτρώνης»)
- Πανσερραϊκός - Πύργος (15:00, Δημ. Γήπεδο Σερρών)
Κυριακή 29 Νοεμβρίου
- Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ Νovibet (12:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Ερμούπολης)
- Αναγέννηση Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β' (14:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Στάδιο Καρδίτσας)
- Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός (15:00, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)
- Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης (15:00, Γήπεδο Πανιωνίου)
Δευτέρα 30 Νοεμβρίου
- Athens Kallithea - Ζάκυνθος (15:00, Δημ. Στάδιο Καλλιθέας) - ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ
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