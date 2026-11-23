Πύργος - Μαρκό 0-0: Γκέλα για τους πρωτοπόρους
Τρίτη απώλεια βαθμών στη σεζόν για την πρωτοπόρο της Super League 2 και αήττητη Μαρκό. Η ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου έμεινε στη «λευκή» ισοπαλία (0-0) στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Πύργο, ο οποίος έφτασε τους 10 βαθμούς και παραμένει στη 14η θέση.
Το κλαμπ από το Μαρκόπουλο δεν κατάφερε να βρει το γκολ που θα έδινε το τρίποντο κόντρα στους αξιόμαχους Πυργιώτης, οι οποίοι επίσης «έψαξαν» το γκολ. Το φινάλε της 12ης αγωνιστικής της Super League 2 βρίσκει το Μαρκό στο +7 από τη 2η ΑΕΛ Novibet, ενώ η Athens Kallithea που «κόλλησε» στην Καρδίτσα συνεχίζει στο -8 από την κορυφή.
Πύργος (Σπανός): Τσεκούρας, Κάρδαρης, Ευαγγέλου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Τσορνομάζ (59′ λ.τ Σκεντεράι), Λάζαρης (68′ Δασκαλόπουλος), Μούσια, Μανσούρ, Δούμτσιος (68′ Σαρδέλης), Μαυριάς.
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Μαρκό (Παπαδόπουλος): Έξαρχος, Καστάνιο, Τσάκνης (81′ Μπουσάι), Σμάλης, Ντέντλερ, Κυριακίδης (61′ Οικονομίδης), Φατιόν, Μιούλερ (81′ Μπετσίροβιτς), Σεμπά, Μεντόζα (61′ Παυλίδης), Ελ Αραμπί.
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