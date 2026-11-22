Η επομένη του αγώνα με την Αστέρα Τρίπολης Β’ βρίσκει τους ανθρώπους της ΑΕΛ Novibet ικανοποιημένους για την νίκη που έφερε την ομάδα στη 2η θέση, αλλά και προβληματισμένους με τις υποδείξεις των βοηθών και ειδικά για την φάση του γκολ του Νοικοκυράκη!

H ανοδική πορεία της ΑΕΛ Novibet στο πρωτάθλημα της Superleague 2 καλά κρατεί με τους Θεσσαλούς να βάζουν στο βαθμολογικό… πουγκί άλλους τρεις πολύτιμους πόντους. Η νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης Β’ φέρνει την ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα και μένει να φανεί μετά το αποτέλεσμα της Athens Kallithea στην Καρδίτσα αν θα παραμείνει εκεί.

Μια νίκη που πάντως είχε τα στοιχεία… θρίλερ, αφού ήρθε λίγο πριν το φινάλε κι αυτό οφείλεται κυρίως στην απίθανη υπόδειξη του Μακεδόνα δεύτερου βοηθού στη φάση του 76’. Σε εκείνο το λεπτό μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Νοικοκυράκης από κοντά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά, αλλά το γκολ δεν μέτρησε. Ο λόγος είναι πως σηκώθηκε σημαιάκι για οφσάιντ, από τον επόπτη Τοροσιάδη.

Δια γυμνού οφθαλμού ήταν φανερό πως ο σκόρερ ήταν σε κανονική θέση κάτι που πιστοποίησε και το ριπλέι από την κάμερα της τηλεοπτικής μετάδοσης, καθώς ο Μπουλούλης πάνω στη γραμμή καλύπτει τον σκόρερ. Θυμίζουμε ότι στο πρωτάθλημα της Superleague 2 δεν υπάρχει VAR, αλλά η φάση ήταν αρκετά εύκολη για να… χαθεί.

Στη Λάρισα πάντως έχουν παράπονα και από τον έτερο βοηθό Μποζατζίδη, επίσης της ΕΠΣ Μακεδονίας καθώς θεωρούν πως λανθασμένα ακύρωσε ως οφσάιντ το γκολ του Νίτσου στο 31’ σε μια εντελώς οριακή φάση. Όπως κι αν έχει το πρωινό της Κυριακής βρήκε τους Θεσσαλούς με ανάμεικτα συναισθήματα. Μεγάλη ικανοποίηση για τη νίκη που του φέρνει ψηλά στη βαθμολογία και το πως αντέδρασαν στις λανθασμένες διαιτητικές υποδείξεις, αλλά και προβληματισμό ειδικά για τον τρόπο που ακυρώθηκε το γκολ του Νοικοκυράκη.