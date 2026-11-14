Χάνοντας πολλές και σημαντικές ευκαιρίες η ΑΕΛ Novibet δεν κατάφερε να κάμψει την αντίσταση του Νέστου με το 0-0 να μένει ως το τέλος. Άνετη τεσσάρα του Αστέρα Τρίπολης Β' επί του ΠΑΟΚ Β'.

Δύο πολύτιμους βαθμούς στην μάχη που δίνει για την άνοδο στην Super League... πέταξε στο AEL FC Novibet Arena η ΑΕΛ Novibet. Η ομάδα του Σωκράτη Οφρυδόπουλου χάνοντας πολλές ευκαιρίες με μεγαλύτερη το δοκάρι του Νοικοκυράκη, έμεινε στο 0-0 με τον Νέστο Χρθσούπολης και μπορεί να ανέβηκε στην 2η θέση με 20 βαθμούς, όσους και η Athens Kallithea, αλλά με ένα ματς περισσότερο από τους «κυανόλευκους».

Οι γηπεδούχοι στην τελευταία φάση των καθυστερήσεων σκόραραν με σουτ του Αλμπάνη, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Πινακά που είχε συμμετοχή στην φάση με τους «βυσσινί» να διαμαρτύρονται στον Τζίκα για την απόφασή του αυτή. Όσον αφορά τον Νέστο, η ομάδα της Χρυσούπολης πάλεψε και με το παραπάνω και με τον βαθμό αυτό, ανέβηκε στην 12η θέση.

Στα του αγώνα είχαμε έναν μονόλογο των γηπεδούχων που στο 23' έφτασαν μια ανάσα από το 1-0, αλλά η σέντρα σουτ του Νοικοκυράκη σταμάτησε στο δοκάρι του Αστρά. Οι «βυσσινί» συνέχεια να πιέζουν χωρίς όμως να καταφέρουν να σκοράρουν και όταν αυτό έγινε, το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ του Πινακά.

ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Σάκιτς, Μπούσης, Γκρόζος, Τσελεπίδης, Παρράς (64′ Αλμπάνης), Παπαγεωργίου (64′ Αντράντα), Σίλβα (80′ Λέλεκας), Νοικοκυράκης (88′ Πινακάς), Καμπετσής, Μακρής (46′ Νίτσο).

Νέστος Χρυσούπολης (Τάτσης): Αστράς, Τριμμάτης, Δερμιτζάκης, Μιγιενγκά (64′ Γκιώνης), Λυμπεράκης, Γιαξής (59′ Μπαλτάς), Κωστίκα (80′ Καντάβε), Κασέμι, Τότσκα, Σαπουντζής (59′ Σάμπλιγιτς), Γιακουμάκης (80′ Δημητριάδης).

Αστέρας Τρίπολης Β – ΠΑΟΚ Β 4-0: Περίπατος των Αρκάδων

Στο ντέρμπι των Β' ομάδων ο Αστέρας Τρίπολης ήταν σαρωτικός επικρατώντας με το εμφατικό 4-0 του ΠΑΟΚ. Μια νίκη που έφερε τους Αρκάδες στην 8η θέση με 16 βαθμούς, ενώ οι Θεσσαλονικείς έμειναν στην 11η με 12.

Στα του αγώνα οι γηπεδούχοι κατάφεραν να προηγηθούν στο 19' με τον Γραμμένο, για να έρθει ο Κόλα στο 41' και να κάνει το 2-0, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το ημίχρονο. Οι δύο αυτοί παίκτες ήταν πρωταγωνιστές και στο δεύτερο, πετυχαίνοντας από ένα ακόμα γκολ. Αυτή την φορά την αρχή την έκανε ο Κόλα στο 67' για να κάνει ο Γραμμένος το 4-0 στο 71'.

Σκόρερ: 19′, 71′ Γραμμένος, 41′, 67′ Κόλα

Αστέρας Τρίπολης Β (Κοντοές): Νικοπολίδης, Μπουλούλης, Τριανταφυλλόπουλος, Καράδαλης, Πομόνης, Μεταξάς (74′ Καλλαντζή), Συνολάκης (59′ Καλόγηρος), Κόλα (74′ Ντερβίση), Κολιμάτσης, Σιμόνι (59′ Κύρκος), Γραμμένος (79′ Φρίμπονγκ).

ΠΑΟΚ Β (Μαλεζάς): Νικολακούλης, Τσοπούρογλου, Κοσίδης, Αβράμπος, Πασαχίδης, Ντούγκα, Λεωνιδόπουλος, Παπαγεωργίου (74′ Μέντες), Αζούζ (81′ Γκαλεάνο), Ικομπόνγκ (64′ Τσιφούτης), Στύλος (81′ Γραββάνης).

Super League 2 - 11η αγωνιστική

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός 2-0

Πανσερραϊκός – Αναγ. Καρδίτσας 2-0

15:00 Αστέρας B' AKTOR – ΠΑΟΚ Β' 4-0

15:00 ΑΕΛ Novibet – Νέστος Χρυσούπολης 0-0

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

12:30 Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

14:00 Μαρκό – Ζάκυνθος (Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)

14:45 Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β' (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Θ. Κολοκοτρώνης»)

15:00 Νίκη Βόλου – Πύργος («Π. Μαγουλάς»)

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 26

2. ΑΕΛ Novibet 20

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3. Athens Kallithea 20

4. Ελλάς Σύρου 19

5. Νίκη Βόλου 17

6. Πανιώνιος 17

7. Πανσερραϊκός 16

8. Αστέρας Τρίπολης Β' 16

9. Πανθρακικός 13

10. Αναγέννηση Καρδίτσας 12

11. ΠΑΟΚ Β' 12

12. Νέστος Χρυσούπολης 9

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13. Πύργος 9

14. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 4

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση τεσσάρων βαθμών.

** Οι Ελλάς Σύρου, Πανθρακικός, Πανσερραϊκός, Αναγέννηση Καρδίτσας, ΑΕΛ Novibet, Νέστος Χρυσούπολης, Αστέρας Τρίπολης Β', ΠΑΟΚ Β', έχουν από ένα ματς περισσότερο