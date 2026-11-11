Με το θρυλικό άλογο να δεσπόζει, η ΑΕΛ Novibet παρουσίασε τη νέα της φανέλα με τον κόσμο να αποθεώνει τους παίκτες του Σωκράτη Οφρυδόπουλου.

Το πόσο σημαντική είναι η ΑΕΛ Novibet για την κοινωνία της Λάρισας, φάνηκε για ακόμα μία φορά στην εκδήλωση-παρουσίαση της νέας φανέλας. Σε κεντρικό κατάστημα αθλητικών ειδών, πλήθος κόσμου βρέθηκε για να αποθεώσει τους παίκτες του Σωκράτη Οφρυδόπουλου και να τους ζητήσει την άμεση επιστροφή στην Super League.

Μια φανέλα στην οποία δεσπόζει το θρυλικό .άλογο που καλπάζει και το οποίο είναι και στο σήμα των «βυσσινί». Στην παρουσία εκτός των ποδοσφαιριστών το παρών έδωσε και η διοίκηση της ομάδας, με τους Ζήση Στυλιανό, Σωτήρη Κυργιάκο, Μάκη Μπελεβώνη και Γιώργο Δεληζήση να γίνονται... στόχοι αγάπης από έναν κόσμο που δεν σταματά να δείχνει την αγάπη του για την ομάδα.

Φυσικά την τιμητική τους είχαν τα πιτσιρίκια με νεαρούς φιλάθλους να μην σταματούν να βγάζουν φωτογραφίες και να ζητάνε αυτόγραφα από τους παίκτες, αλλά και τους ανθρώπους της διοίκησης, καθώς μην ξεχνάμε πως όλοι (Κυργιάκος, Μπελεβώνης, Δεληζήσης) έχουν γράψει την δική τους ιστορία στο ποδόσφαιρο της χώρας μας.

Όλοι μαζί μια γροθιά υποσχέθηκαν να κάνουν τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου η ΑΕΛ Novibet να μπορέσει από φέτος να επιστρέψει εκεί που ανήκει, τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου. Άξια αναφοράς η παρουσία του σπουδαίου Γιάννη Βαλαώρα, του αρχικόσκερ της θρυλικής ομάδας που κατέκτησε τίτλους και είχε γίνει φόβος και τρόμος κάθε αντιπάλου. Ο Βαλαώρας γνώρισε και αυτός την αποθέωση σε μια μεγάλη βυσσινί γιορτή, από τις πολλές που οι άνθρωποι της ομάδας εύχονται να γίνουν φέτος.