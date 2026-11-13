Η ΑΕΛ Novibet επιβράβευσε τους νεαρούς Νίκο Ζτούπη και Κώστα Γκρόζο με επέκταση των συμβολαίων τους έως το 2029.

Η ΑΕΛ Novibet, παρά τις δυσκολίες που προέκυψαν το καλοκαίρι με τη διοικητική μετάβαση από τον Αχιλλέα Νταβέλη στον Ζήση Στυλιανό, κατάφερε να δημιουργήσει μια ομάδα που διεκδικεί με αξιώσεις την άμεση επάνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ενώ παράλληλα «τρέχει» από νωρίς τον σχεδιασμό της για το μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι Λαρισαίοι φρόντισαν να επιβραβεύσουν και να «δέσουν» στον κάμπο δύο δικά τους παιδιά, τα οποία ξεχωρίζουν στη Super League 2. Ο λόγος για τους νεαρούς Νίκο Ζτούπη και Κώστα Γκρόζο, οι οποίοι επέκτειναν τα συμβόλαιά τους έως το 2029.

Ο Ζτούπης είναι 17χρονος μεσοεπιθετικός, ο οποίος μετρά επτά εμφανίσεις και έχει μοιράσει μία ασίστ, ενώ ο 19χρονος αριστερός μπακ Γκρόζος έχει καταγράψει δύο ασίστ σε εννέα συμμετοχές.

Οι δύο Λαρισαίοι ποδοσφαιριστές υπέγραψαν τα νέα τους συμβόλαια και φωτογραφήθηκαν με τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Ζήση Στυλιανό, τον τεχνικό διευθυντή Μάκη Μπελεβώνη και τον γενικό διευθυντή της ΠΑΕ, Σωτήρη Κυργιάκο.

Η ανακοίνωση της ΑΕΛ Novibet

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ανακοινώνει ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε συνάντηση της διοίκησης με τους ποδοσφαιριστές μας Νίκο Ζτούπη και Κώστα Γκρόζο και υπέγραψαν την επέκταση των συμβολαίων τους ως το καλοκαίρι του 2029 επιβραβεύοντας την απόδοση και την εξέλιξή τους.

Τους ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη βυσσινί φανέλα!».