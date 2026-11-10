H Super League 2 ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής. Στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα διεξαχθεί το Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β'.

Όπως συνηθίζεται κάθε Τρίτη η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ερχόμενων αναμετρήσεων. Η είδηση που προέκυψε από τους ορισμούς είναι πως η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β' θα διεξαχθεί στην Τρίπολη, λόγω εργασιών που γίνονται στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης κι από τη στιγμή που δεν προέκυψε αντιστροφή έδρας.

Ο αγώνας του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, όπως επίσης και οι αναμετρήσεις Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσα και Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea, η οποία θα είναι η μοναδικη που θα γίνει την Κυριακή.

Από εκεί και πέρα η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχτεί το Σάββατο τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ τη Δευτέρα η πρωτοπόρος Μαρκό θα φιλοξενήσει τη Ζάκυνθο και η Νίκη Βόλου τον Πύργο.

Super League 2 - 11η αγωνιστική

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

14:00 Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός (Γήπεδο Ερμούπολης)

14:45 Πανσερραϊκός – Αναγ. Καρδίτσας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Σερρών)

15:00 Αστέρας B' AKTOR – ΠΑΟΚ Β' («Θ. Κολοκοτρώνης»)

15:00 ΑΕΛ Novibet – Νέστος Χρυσούπολης (AEL FC Arena)

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

12:30 Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου