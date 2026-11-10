Super League 2: Στην Τρίπολη το Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β', το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Όπως συνηθίζεται κάθε Τρίτη η Super League 2 ανακοίνωσε το πρόγραμμα των ερχόμενων αναμετρήσεων. Η είδηση που προέκυψε από τους ορισμούς είναι πως η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Ολυμπιακό Β' θα διεξαχθεί στην Τρίπολη, λόγω εργασιών που γίνονται στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης κι από τη στιγμή που δεν προέκυψε αντιστροφή έδρας.
Ο αγώνας του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, όπως επίσης και οι αναμετρήσεις Πανσερραϊκός - Αναγέννηση Καρδίτσα και Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea, η οποία θα είναι η μοναδικη που θα γίνει την Κυριακή.
Από εκεί και πέρα η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχτεί το Σάββατο τον Νέστο Χρυσούπολης, ενώ τη Δευτέρα η πρωτοπόρος Μαρκό θα φιλοξενήσει τη Ζάκυνθο και η Νίκη Βόλου τον Πύργο.
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Super League 2 - 11η αγωνιστική
Σάββατο 14 Νοεμβρίου
- 14:00 Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός (Γήπεδο Ερμούπολης)
- 14:45 Πανσερραϊκός – Αναγ. Καρδίτσας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Δημ. Σερρών)
- 15:00 Αστέρας B' AKTOR – ΠΑΟΚ Β' («Θ. Κολοκοτρώνης»)
- 15:00 ΑΕΛ Novibet – Νέστος Χρυσούπολης (AEL FC Arena)
Κυριακή 15 Νοεμβρίου
- 12:30 Απόλλων Καλαμαριάς – Athens Kallithea (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, Γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς)
Δευτέρα 16 Νοεμβρίου
- 14:00 Μαρκό – Ζάκυνθος (Δημ. Στάδιο Μαρκοπούλου)
- 14:45 Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β' (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, «Θ. Κολοκοτρώνης»)
- 15:00 Νίκη Βόλου – Πύργος («Π. Μαγουλάς»)
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