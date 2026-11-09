Η Νίκη Βόλου νίκησε 2-0 στη Ζάκυνθο και βρίσκεται στο -3 από τις θέσεις ανόδου.

Η αντεπίθεση της Νίκης Βόλου συνεχίζεται. Η ομάδα της Νέας Ιωνίας ξεκίνησε το πρωτάθλημα με τρεις σερί ήττες, αλλά με την έλευση του Αλέκου Βοσνιάδη συνήλθε και έκτοτε μετράει 5 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Για τη 10η αγωνιστική της Super League 2 πέρασε με νίκη 2-0 κι από την έδρα της ουραγού Ζακύνθου και πλέον βρίσκεται στην τέταρτη θέση και στο -3 από τη δεύτερη Athens Kallithea. Οι γηπεδούχοι, αντίθετα, δεν έχουν ακόμα νίκη και μετρούν έως τώρα 4 ισοπαλίες και 6 ήττες.

Η Νίκη Βόλου ήταν ανώτερη σε όλο το ματς και στο 34' άγγιξε το γκολ, αλλά το σουτ του Τζίμα στην ατομική του προσπάθεια κατέληξε στο αριστερό δοκάρι. Στο 54' ο Μάντζης, όμως, άνοιξε το σκορ με σουτ.

Στο 69' η Ζάκυνθος έφτασε κοντά στην ισοφάριση, ωστόσο, το μακρινό σουτ του Παναγιωτούδη τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι και στο 83' ο Λουκίνας που είχε μπει αλλαγή σημείωσε το 2-0 και σφράγισε τη νίκη της ομάδας του.

Ζάκυνθος: Τσόγκας, Γυφτομήτρος, Σινγκ, Περέιρα (66′ Πεταυράκης), Τσίτσκας (86′ Ρώιμπας), Κάτσε, Κάσσος (59′ Καρίμ), Αναστασόπουλος, Μπαστακός, Νέιρα (66′ Παναγιωτούδης), Σέλμα (86′ Ανανιάδης).

Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Κιβρακίδης (59′ Αρίας), Πασαλίδης, Βαφέας, Ρινγκ, Τζίμας (46′ Μαχαίρας), Πλέγας, Σαλαμούρας (81′ Σιούτας), Πολέττο (59′ Παμλίδης), Λίγδας, Μάντζης (59′ Λουκίνας).

Τα αποτελέσματα της 10ης αγωνιστικής

Σάββατο 7/11

Πανσερραϊκός – Απόλλων Καλαμαριάς 2-1

Πανθρακικός – ΑΕΛ Novibet 0-3

Κυριακή 8/11

Ολυμπιακός Β' – Ελλάς Σύρου 2-4

Athens Kallithea – Πανιώνιος 2-0

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β' 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Μαρκό 1-1

Πύργος - ΠΑΟΚ Β' 2-4

Δευτέρα 9/11

Ζάκυνθος – Νίκη Βόλου 0-2

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 26

2. Athens Kallithea 20

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3. ΑΕΛ Novibet 19

4. Νίκη Βόλου 17

5. Πανιώνιος 17

6. Ελλάς Σύρου 16

7. Πανσερραϊκός 13

8. Πανθρακικός 13

9. Αναγέννηση Καρδίτσας 12

10. Αστέρας Τρίπολης Β' 12

11. ΠΑΟΚ Β' 12

12. Πύργος 9

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13. Νέστος Χρυσούπολης 9

14. Απόλλωνας Καλαμαριάς 8

15. Ολυμπιακός Β' 6

16. Ζάκυνθος 4

* Ο Πανσερραϊκός έχει αφαίρεση τεσσάρων βαθμών.

Η 11η αγωνιστική

ΑΕΛ Novibet - Νέστος Χρυσούπολης

Απ. Καλαμαριάς 1926 - Athens Kallithea

Αστέρας Τρίπολης Β' - ΠΑΟΚ Β'

Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός

Μαρκό - Ζάκυνθος

Νίκη Βόλου - Π.Α.Σ. Πύργος

Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β'

Πανσερραϊκός - Αναγ. Καρδίτσας