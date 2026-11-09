O Πανιώνιος θα έχει συνάντηση με τον Γιώργο Πετράκη ώστε να συζητήσουν το ενδεχόμενο της συνεργασίας τους.

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται ο Πανιώνιος μετά τη λύση συνεργασίας με τον Χουάν Φεράντο, η οποία ακολούθησε της ήττας στο ντέρμπι με την Athens Kallithea. Μία περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει στη Νέα Σμύρνη είναι αυτή του Γιώργου Πετράκη.

Oι πληφοροφίες αναφέρουν πως οι δυο πλευρές θα έχουν άμεσα ένα ραντεβού, ώστε να συζητήσουν το πλαίσιο της πιθανής συνεργασίας και μένει να φανεί εάν θα βγει «λευκός» καπνός.

Ο 38χρονος τεχνικός έχει δύο ανόδους από τη Super League 2 με Κηφισιά Tutu Deals και Ηρακλή. Από τη Super League έχει εμπειρίες από την ΑΕΛ Novibet, στην οποία ήταν στην αρχή της περασμένης σεζόν, ενώ το 2020 είχε περάσει από τη Λαμία.

Οι Κυανέρυθροι είναι αποφασισμένοι να κλείσουν άμεσα το ζήτημα και εξ αρχής ο στόχος ήταν να πάνε σε επιλογή Έλληνα τεχνικού, καθώς εξετάστηκαν επίσης ο Τραϊανός Δέλλας, ο Λεωνίδας Βόκολος και ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ο οποίος πριν λίγες μέρες αποχώρησε από τον Αστέρα AKTOR και πριν λίγες μέρες βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος προπονητής της περασμένης Super League 2 για τη δουλειά του στη Β' ομάδα του κλαμπ.

Θυμίζουμε πως μετά την ήττα στο «Ελ Πάσο» ο Ιστορικός βρίσκεται στο -3 από τη 2η Athens Kallithea.