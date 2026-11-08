Ο Χουάν Φεράντο έλυσε τη συνεργασία του με τον Πανιώνιο.

Η ήττα από την Athens Kallithea οδήγησε στην έξοδο τον Χουάν Φεράντο.

Ο Ισπανός τεχνικός ήταν ούτως ή άλλως σε δυσμενή θέση μετά την ήττα στη Νέα Σμύρνη από τη Μαρκό. Το σημερινό 2-0 από τη γειτονική Καλλιθέα είναι πλέον ο λόγος που ο Φεράντο αποχωρεί από τον Πανιώνιο.

Η ομάδα της Νέας Σμύρνης στην ανακοίνωσή της αναφέρει: «Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Χουάν Φεράντο και τους βασικούς συνεργάτες του Φρανσίσκο Ατιένθα και Γιάννη Ντουρουντό προπονητή φυσικής κατάστασης.

Τους ευχαριστούμε για την προσφορά τους στην ομάδα μας και τους ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική τους πορεία».