Ο Δημήτρης Κοροπούλης επέστρεψε στην «οικογένεια» του Πανιωνίου, καθώς συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία και ανακοινώθηκε.

«Λευκός καπνός» από τη Νέα Σμύρνη και επιλογή έκπληξη του Πανιωνίου για τη διαδοχή του Χουάν Φεράντο. Ο Ιστορικός ανακοίνωσε την επιστροφή του Δημήτρη Κοροπούλη, ο οποίος ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της πρώτης ομάδας.

Ο 47χρονος κόουτς υπηρέτησε το κλαμπ επί σειρά ετών, τόσο στην Ακαδημία, όσο και σε ανδρικό επίπεδο, καθώς είχε αναλέβει τους Κυανέρυθρους στην πρώτη σεζόν στη Γ' Εθνική. Από το 2022 έως το περασμένο καλοκαίρι ήταν στον Παναθηναϊκό, τον οποίο υπηρέτησε αρχικά ως βοηθός του Σωτήρη Αντωνίου στη Β' ομάδα, ενώ την προηγούμενη διετία ήταν προπ[ονητής της Κ19.

Θυμίζουμε πως ο Πανιώνιος είχε φτάσει κοντά σε συμφωνία με τον Γιώργο Πετράκη, ο οποίος αποφάσισε να μην αποδεχτεί την πρόταση, ενώ ανάλογη εξέλιξη είχαν οι διαπραγματεύσεις με τον Γιώργο Αντωνόπουλο

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

«Η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Κοροπούλη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο 47χρονος τεχνικός επιστρέφει στον Πανιώνιο, έχοντας υπηρετήσει τον Σύλλογο στο παρελθόν τόσο ως προπονητής της πρώτης ομάδας όσο και των τμημάτων υποδομής.

Στη συνέχεια της προπονητικής του πορείας εργάστηκε στον Παναθηναϊκό, αρχικά ως βοηθός προπονητή στη δεύτερη ομάδα και έπειτα ως πρώτος προπονητής της Κ19, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 ανέλαβε και την τεχνική καθοδήγηση της πρώτης ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής.

Τον καλωσορίζουμε ξανά στην οικογένεια του Πανιωνίου και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του».