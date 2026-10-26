Πανιώνιος: «Δεν έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε την ομάδα από το παρασκήνιο»

Ο λόγος που ο Πανιώνιος ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο του.

Ο Πανιώνιος γνώρισε βαριά ήττα στη Νέα Σμύρνη την Κυριακή με 4-0 από τη Μαρκό κι έχασε έδαφος στη μάχη για την άνοδο.

Οι Νεοσμυρνιώτες είχαν πολλά παράπονα από τη διαιτησία και με ανακοίνωσή τους ζήτησαν συγγνώμη από τον κόσμο, επειδή δεν έχουν προστατεύσει την ομάδα από το παρασκήνιο.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Μετά από μια σειρά επαναλαμβανόμενων περιστατικών, με αποκορύφωμα τη χθεσινή αντιμετώπιση του Πανιωνίου στον αγώνα με τη Μαρκό και την ήττα που πληγώνει βαθιά την ιστορία του Συλλόγου μας, η ΠΑΕ Πανιώνιος και προσωπικά ο Πρόεδρός της αισθάνονται την ανάγκη να ζητήσουν μια ειλικρινή και δημόσια συγγνώμη από τον κόσμο του Ιστορικού.

Μια συγνώμη για τα λάθη μας, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι δεν έχουμε καταφέρει να προστατεύσουμε την ομάδα από το παρασκήνιο. Και για το λόγο αυτό απολογηθήκαμε μετά το τέλος του αγώνα στους οπαδούς και τους φιλάθλους μας. Η απογοήτευση και η αγανάκτηση του κόσμου μας είναι απολύτως δικαιολογημένες.

Παραμένουμε δίπλα στην ομάδα, με πλήρη επίγνωση της ευθύνης μας απέναντι στην ιστορία και τον κόσμο του Πανιωνίου. Απέναντι σε αυτούς που προσπαθούν να μας διαλύσουν, θα δώσουμε τον αγώνα τιμώντας τη φανέλα με αξιοπρέπεια και ήθος».