Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Σπύρο Παπακωνσταντίνου.

Η βαριά εντός έδρας ήττα του Πανιωνίου από την Μαρκό με 4-0 για την 8η αγωνιστική της Superleaguge 2 δεν θα μπορούσε παρά να φέρει εξελίξεις για τους «κυανέρυθρους».

Παρά τα έντονα παράπονα που εξέφρασαν για τον διαιτητή Κόκκινο, κατά του οποίου γνωστοποίησαν πως θα κινηθούν νομικά, πήραν την απόφαση να λύσουν την συνεργασία τους με τον υπεύθυνο του αγωνιστικού τμήματος, Σπύρος Παπακωνσταντίνου.

Υπενθυμίζουμε πως σε δύσκολη θέση παραμένει και ο προπονητής της ομάδας, Χουάν Φεράντο.

Η ανακοίνωση του Πανιωνίου

Η ΠΑΕ Πανιώνιος ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Σπύρο Παπακωνσταντίνου, ο οποίος κατείχε τη θέση του υπέθυνου αγωνιστικού τμήματος.



Του ευχόμαστε καλή συνέχεια.