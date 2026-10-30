Θύρα 1 για ΑΕΛ: «Σωστή και δομημένη η προσπάθεια της νέας διοίκησης, η ομάδα εκπέμπει ασφάλεια και σιγουριά»

Η Θύρα 1, των οργανωμένων φίλων της ΑΕΛ Novibet, με ανακοίνωση της έκανε λόγο για σωστή και δομημένη προσπάθεια της διοίκησης του Ζήση Στυλιανού.

Η ΑΕΛ Novibet απέδειξε το «μέταλλο» της στον αγώνα με τον Κυπελλούχο και Ευρωπαίο ΟΦΗ, καθώς παρά τη διαφορά κατηγορίας οι Λαρισαίοι πήραν μεγάλη νίκη με 1-0 και πλέον μπορούν να ελπίζουν βάσιμα στην πρόκριση τους στα νοκ άουτ του Κυπέλλου.

Παρά το γεγονός πως το ματς έγινε καθημερινή ημέρα οι Βυσσινί είχαν δυναμική στήριξη από τους φιλάθλους τους, με τη Θύρα 1 να τονίζει σε ανακοίνωση της πως αυτή η στήριξη προερχόταν από τη συνολική εικόνα της ομάδας, ενώ έγινε ειδική αναφορά στην προσπάθεια της διοίκησης του Ζήση Στυλιανού.

Η ανακοίνωση της Θύρας 1

«Το χθεσινό παιχνίδι για εμάς ήταν η επιβεβαίωση της σωστής και δομημένης προσπάθειας που γίνεται στην ομάδα απο την άφιξη της νέας διοίκησης μέχρι και σήμερα. Η ασταμάτητη στήριξη και φωνή που έβγαινε από όλο το γήπεδο δεν είχε να κάνει, προφανώς, με τον αντίπαλο ή τη σημασία του αγώνα. Προερχόταν από την συνολική εικόνα της Ομάδας όλο αυτό το διάστημα, ανεξάρτητα των αποτελεσμάτων που ήρθαν. Ένα σύνολο δεμένο σαν γροθιά για τον κοινό σκοπό, μακριά απο εγωισμούς και προσωπικες φιλοδοξίες.

Παίκτες που σέβονται και τιμούνε το άλογο στο στήθος. Παιδιά που είχαν σαν όνειρο ένα γκολ μπρόστα στο πέταλο. Η Ομάδα εκπέμπει ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον.

Και κάπου εδώ θέλουμε να επισημάνουμε στο Λαό της ΑΕΛ μια μεγάλη διαφορά που αντιλαμβανόμαστε. Για παρά πολλά χρόνια η στήριξη στήν Ομάδα, που και εμεις οι ίδιοι ζητήσαμε επανειλημμένα, ήταν απλά μονόδρομος για την επιβίωση και τη σωτηρία. Σήμερα η στήριξη, που αποτελεί καθήκον μας, πηγάζει από το πλάνο και την εικόνα του συλλόγου. Δεν είναι από ανάγκη, αλλά από πίστη για όσα βλέπουμε εντός και εκτός γηπέδου.

Για αυτό, λοιπόν καλούμε τον κόσμο να σταθεί λυσσασμένα στο πλευρό της Ομάδας και να παλέψουμε μαζί μέχρι το τέλος.

ΑΕΛ ΘΥΡΑ 1».