Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Κώστας Καραπαπάς, αντέδρασε σε story για τη διαιτησία στο ματς της Β' ομάδας με την ΑΕΛ Novibet.

Ο Ολυμπιακός Β' δεν τα κατάφερε το μεσημέρι της Κυριακής (01/10) απέναντι στην ΑΕΛ Novibet και ηττήθηκε με 2-1, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Superleague 2, με τους ερυθρόλευκους να παραμένουν στα χαμηλά πατώματα της βαθμολογίας και να έχουν μάλιστα αρκετά παράπονα από τη διαιτησία του Αλατσάκη.

Τα παράπονα αυτά τα εξέφρασε τόσο ο προπονητής της δεύτερης ομάδας των Πειραιωτών, Άλβαρο Ρούμπιο, μετά το φινάλε της αναμέτρησης, όσο και ο αντιπρόεδρος της κόκκινης ΠΑΕ, Κώστας Καραπαπάς.

Συγκεκριμένα, ανήρτησε story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, κάνοντας λόγο για «πέναλτι-φάντασμα» υπέρ των γηπεδούχων, για κόκκινες κάρτες των Λαρισαίων που μετατράπηκαν σε κίτρινες, αλλά και γκολ από παίκτη που ήταν δύο μέτρα οφσάιντ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ.Καραπαπά:

«Θερμά συγχαρητήρια στην ΚΕΔ για τη διαιτησία στο Λάρισα – Ολυμπιακος Β. Πέναλτι φάντασμα, γκολ απο παίκτη που ήταν δυο μέτρα οφ σάιντ, κόκκινες που έγιναν κίτρινες και όλα αυτά σε βάρος σε μιας ομάδας με 20 χρόνια μ.ο. ηλικίας! Τον χαμηλότερο στην κατηγορία!

Και επειδή έγινε και 2-1 και στο τέλος τα παιδιά μας πίεζαν, σε ένα ματς που είχε τραυματισμούς, διακοπές και όλες τις αλλαγές σφύριξε λήξη στο 92.30″».