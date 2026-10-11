Αναβάλλεται ο αγώνας Αναγέννηση Καρδίτσας- ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Η προγραμματισμένη για σήμερα, Κυριακή 11/10, αναμέτρηση ανάμεσα στην Αναγέννηση Καρδίτσας και τη ΠΑΕ ΑΠΣ Ζάκυνθος αναβάλλεται, μετά από ανακοίνωση των γηπεδούχων, καθώς τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή καθιστούν τον αγωνιστικό χώρο ακατάλληλο για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού.

Ο αγώνας μεταφέρεται για τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου ενώ η ώρα διεξαγωγής θα ανακοινωθεί μέσα στην ημέρα. Οι γηπεδούχοι να αναμένουν την καθιερωμένη υποστήριξη από τους φιλάθλους τους.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΑ

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι η σημερινή αναμέτρηση αναβάλλεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ο αγώνας μεταφέρεται για αύριο, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. Για την ώρα διεξαγωγής θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.