Ο ΠΑΣ Πύργοςανακοίνωσε την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον προπονητή Νώντα Κουτρομάνο.

Ακόμα μια αλλαγή προπονητή στη Super League 2. Η ήττα από την Αναγέννηση Καρδίτσας στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο ήταν το τελευτείο παιχνίδι του Νώντα Κουτρομάνου στον πάγκο του ΠΑΣ Πύργου, ο οποίος ανακοίνωσε την πρόωρη ολοκλήρωση της συνεργασίας των δυο πλευρών.

Ο σύλλογος της Ηλείας ευχαρίστησε τον 42χρονο προπονητή, ο οποίος ανέβασε την ομάδα από τη Γ' Εθνική.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣ Πύργου

«Κάποιοι άνθρωποι αφήνουν το αποτύπωμά τους όχι μόνο με όσα κάνουν μέσα στο γήπεδο, αλλά και με τις στιγμές που μοιράζονται με μια ομάδα.

Η κοινή μας πορεία με τον Νώντα Κουτρομάνο ολοκληρώνεται, όμως όλα όσα πετύχαμε μαζί θα αποτελούν πάντα ένα ξεχωριστό κομμάτι της ιστορίας μας.

Ο Νώντας ήταν ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη του μεγάλου μας στόχου, την άνοδο στη Super League 2. Υπό την καθοδήγησή του, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα του 4ου ομίλου της Γ΄ Εθνικής, ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια δύσκολη και απαιτητική αγωνιστική διαδρομή.

Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκονται: η καθημερινή δουλειά, η αφοσίωση, η επιμονή και η προσπάθεια μιας ομάδας που πίστεψε στον στόχο της και πάλεψε για να τον κατακτήσει. Ο Νώντας Κουτρομάνος είχε το δικό του καθοριστικό μερίδιο σε αυτή την πορεία, συμβάλλοντας στην επίτευξη μιας ιστορικής ανόδου, που έφερε ξανά το ηλειακό ποδόσφαιρο στις επαγγελματικές κατηγορίες και χάρισε σε όλους μας συγκινήσεις που θα μας συνοδεύουν για μια ζωή.

Για εμάς, το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο αποτελέσματα, νίκες και στόχοι. Είναι οι άνθρωποι που συναντάμε στη διαδρομή, η προσπάθεια που καταβάλλουμε μαζί, οι δυσκολίες που ξεπερνάμε και οι στιγμές που μας ενώνουν.

Νώντα, σε ευχαριστούμε για όσα προσέφερες, για την προσπάθεια, την παρουσία σου και τη συμβολή σου σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Η άνοδος στη Super League 2 θα αποτελεί πάντα ένα κοινό μας επίτευγμα και μια ανάμνηση που θα μας συνδέει. Οι δρόμοι μας μπορεί να χωρίζουν, όμως η εκτίμηση για όσα πετύχαμε μαζί παραμένει.

Σου ευχόμαστε ολόψυχα υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής σου πορείας. Να συνεχίσεις να κυνηγάς τα όνειρά σου και να ζήσεις πολλές ακόμη στιγμές που θα σε κάνουν να αισθάνεσαι περήφανος».