Πανιώνιος για ακυρωθέν γκολ Ταβάρες: «Αδιανόητη και προκλητική υπόδειξη του Σερραίου βοηθού»
Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τη Νίκη Βόλου στο «Παντελής Μαγουλάς», με τον Ιστορικό να διαμαρτύρεται για μια σημαντική διαιτητική απόφαση. Το κλαμπ της Νέας Σμύρνης με ανάρτηση στα Social Media παρέθεσε τη φάση του ακυρωμένου γκολ του Μιγκέλ Ταβάρες και έκανε αναφορά για «Αδιανόητη και προκλητική υπόδειξη που καθόρισε την έκβαση της αναμέτρησης».
Η ανακοίνωση του Πανιωνίου
«Η ΠΑΕ Πανιώνιος καταγγέλλει την εξοργιστική απόφαση του Σερραίου βοηθού Αχιλλέα Αναστασιάδη να ακυρώσει το κανονικό γκολ του Ταβάρες. Μια αδιανόητη και προκλητική υπόδειξη που καθόρισε την έκβαση της αναμέτρησης, στερώντας από την ομάδα μας τη νίκη.
Υ.Γ. Ευχαριστούμε θερμά την ΠΑΕ Νίκη Βόλου για τη φιλοξενία της».
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