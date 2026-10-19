Η Νίκη Βόλου με ανάρτηση της «απάντησε» στην αντίστοιχη του Πανιωνίου, τονίζοντας πως η μοναδική αδιανόητη και προκλητική υπόδειξη των διαιτητών ήταν το πέναλτι κατά του Μάντζη.

Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Πανιωνίου κατά του Σερραίου επόπτη Αχιλλέα Αναστασιάδη για την ακύρωση του γκολ του Μιγκέλ Ταβάρες η Νίκη Βόλου «απάντησε» με δική της ανάρτηση.

Οι Θεσσαλοί εξέφρασαν τα παράπονα τους για το πέναλτι που δόθηκε υπέρ του Ιστορικού σε μαρκάρισμα του Μάντζη στον Μούργο, από το οποίο προήλθε η ισοφάριση των Κυανέρυθρων με την εύστοχη εκτέλεση του Μάναλη.

Η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου

«Η μοναδική "αδιανόητη" και "προκλητική" υπόδειξη των διαιτητών της αναμέτρησης της ομάδας μας, με αντίπαλο τον Πανιώνιο, ήταν το ανύπαρκτο πέναλτι που υπέδειξε ο Φίτσας υπέρ των φιλοξενούμενων, από το οποίο προήλθε και το γκολ της ισοφάρισής τους, όταν ο παίκτης τους αρχίζει και πέφτει πριν καν έρθει σε επαφή με τον Μάντζη.

Εξάλλου, το υποτιθέμενο δεύτερο γκολ του Πανιωνίου επετεύχθη, αφού πρώτα ο επιθετικός υπεδείχθη σε θέση οφσάιντ, όπως φαίνεται καθαρά και στην φωτογραφία που δημοσιεύουμε.

Αντιλαμβανόμαστε την προσπάθεια των ανθρώπων της ΠΑΕ Πανιώνιος να δημιουργήσουν εντυπώσεις, εν όψει της συνέχειας, αλλά θα τους συνιστούσαμε να μην αλλοιώνουν την εικόνα της αναμέτρησης».