Νίκη Βόλου και Πανιώνιος έμειναν στην ισοπαλία με 1-1 στο «Παντελής Μαγουλάς» και δεν κατάφεραν να μειώσουν την απόσταση από την πρώτη δυάδα της Super League 2.

Μπορεί οι δύο πρώτες ομάδες της Super League 2, η Μαρκό και η Athens Kallithea, να έχασαν βαθμούς την 7η αγωνιστική της Super League 2, όμως κανείς από τους διώκτες δεν κατάφερε να μειώσει την απόσταση του. Μετά τη «λευκή» ισοπαλία της ΑΕΛ με τον Πανσερραϊκό (0-0) χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε ο αγώνας της Νίκης Βόλου με τον Πανιώνιο στο «Παντελής Μαγουλάς», καθώς οι δυο ομάδες έμειναν στο 1-1.

O Ιστορικός έφτασε τους 14 βαθμούς και συνεχίζει στο -2 από την Athens Kallithea και στο -5 από τη Μαρκό, ενώ η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη έφτασε τους 8 πόντους.

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