Νίκος Ζωγραφάκης: Από την Athens Kallithea στο step up στη Γερμανία

Σε λίγες μέρες ο ομογενής εξτρέμ, Νίκος Ζωγραφάκης θα αντιμετωπίσει με τη φανέλα της Σόνενχοφ την Άουγκσμπουργκ για το κύπελλο Γερμανίας, με τον ίδιο να αποζημιώνεται για το εξαιρετικό εξάμηνο στην Ατλγκλιένικε.

Το καλοκαίρι του 2025, ο Νίκος Ζωγραφάκης ανακοινώθηκε από την Athens Kallithea αφήνοντας το γερμανικό ποδόσφαιρο για να αγωνιστεί στη Β' κατηγορία της Ελλάδας.

Μετά από ένα εξάμηνο και τέσσερις συμμετοχής, ο 27χρονος εξτρέμ αποφάσισε να επιστρέψει στη Γερμανία για να αγωνιστεί στην τέταρτη κατηγορία με την Ατλγκλιένικε.

Μία απόφαση που εν τέλει του βγήκε σε καλό αφού μέσα σε έξι μήνες, πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις και ήταν από τους κορυφαίους της κατηγορίας έχοντας τρία γκολ και δύο ασίστ σε 24 παιχνίδια.

Αυτό ήταν αρκετό για τον Ελληνογερμανό ποδοσφαιριστή ώστε να κάνει το επόμενο βήμα στην 3η κατηγορία της χώρας, όπου αποκτήθηκε από την Σονένχοφ, την ομάδα που αγωνίζεται ήδη ο ομογενής στόπερ και άλλοτε παίκτης του Άρη, Αντώνης Αϊδόνης.

Μέχρι τώρα, ο Ζωγραφάκης μετρά έξι συμμετοχές στο πρωτάθλημα και σε λίγες μέρες θα αντιμετωπίσει την Άουγκσμπουργκ της Bundesliga για τον δεύτερο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας, έχοντας αποκλείσει την Αρμίνια Μπίλεφελντ της δεύτερης κατηγορίας.

Να θυμίσουμε πως ο 27χρονος ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί τόσο με το εθνόσημο της Γερμανίας όσο και με την Ελλάδας σε επίπεδο Κ21 ενώ αποτελεί γέννημα-θρέμμα της Χέρτα.