Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1: Μοιρασιά στο Ελ Πάσο
Όρθια η ΑΕΛ στο Ελ Πάσο και πρώτη εντός έδρας απώλεια βαθμών για την Athens Kallithea. Η ομάδα της Καλλιθέας προηγήθηκε, όμως οι Λαρισαίοι εκμεταλλεύτηκαν το αριθμητικό τους πλεονέκτημα από το 59' και απέσπασαν τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1).
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν ιδανικά το ματς, καθώς βρήκαν γρήγορο γκολ, μόλις στο 2ο λεπτό. Έπειτα από σουτ του Γαρουφαλιά η μπάλα στρώθηκε στον Μανιά, ο οποίος πλάσαρε τον Βενετικίδη για το 1-0.
Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν λίγα δευτερόλεπτα μετά το γκολ με το δυνατό σουτ του Αλμπάνη, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δοκάρι του Καστράτι. Στο 27' ο Καμπετσής έκανε την ατομική ενέργεια και πλάσαρε αλλά ο κίπερ της Athens Kallithea μπλόκαρε την μπάλα.
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Στο 32' ο Μπαουτίστα με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή δεν κατάφερε να νικήσει τον Βενετικίδη, κάτι που έκανε στο 36' ο Τσιριγώτης, ο οποίος όμως υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.
Η ομάδα του Βαγγέλη Μόρα είχε αριθμητικό μειονεκτήματα από το 59', όταν ο Ματίγιεβιτς αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Η ΑΕΛ δεν άργησε να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της, καθώς ισοφάρισε στο 63' με το σουτ του Νοικοκυράκη από διαγώνια θέση.
Η ΑΕΛ είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες να κάνει την ανατροπή, όμως ο Καστράτι νίκησε τόσο τον Νοικοκυράκη (89') όσο και τον Νταμπίζα (90+1') και κράτησε έστω τον βαθμό για την Athens Kallithea.
Η ομάδα της Αττικής συνεχίζει στη 2η θεση με 17 βαθμούς, ενώ οι Λαρισαίοι ειναι στην 4η θέση με 13 πόντους. Θυμίζουμε πως η πρωτοπόρος Μαρκό έχει 19 βαθμούς, ο 3ος Πανιώνιος 14 και την Κυριακή (25/10) θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στη Νέα Σμύρνη.
Athens Kallithea (Μόρας): Καστράτι, Ματίγιεβιτς, Χουχούμης, Γαρουφαλιάς, Μπαουτίστα (72′ Πανάγου), Αναστασίου, Τσιριγώτης (72′ Ρομό), Σταματούλλας, Προβυδάκης (83′ Βάρκας), Φαϊτάκης (67′ Κοντονίκος), Μανιάς (67′ Βιγιαφάνες).
ΑΕΛ (Οφρυδόπουλος): Βενετικίδης, Σάκιτς (83′ Αγαπάκης), Μπούσης (83′ Γκρόζος), Ρισβάνης, Γαργάλας, Τσιγγάρας, Σίλβα (61′ Παπαγεωργίου), Νοικοκυράκης, Αλμπάνης (73′ Ζτούπης), Καμπετσής, Μακρής (61′ Νταμπίζας).
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