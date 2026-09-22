Το κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα της Superleague2, σε συνδυασμό με το... βαρύ 8-1 από την ΑΕΚ στο Κύπελλο, οδήγησαν τον Αλέκο Βοσνιάδη στην πόρτα της εξόδου από τον Πανσερραϊκό!

Ο Αλέκος Βοσνιάδης, έχοντας τη φήμη του «προπονητή των ανόδων», το περασμένο καλοκαίρι ανέλαβε τεχνικός του Πανσερραϊκού με στόχο την άμεση επάνοδο των «λιονταριών» στα... μεγάλα σαλόνια. Τελικά μετά από 3 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα της Superleague2, ένα κακό ξεκίνημα και το ταπεινωτικό 8-1 από την ΑΕΚ τον οδήγησε στην... έξοδο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού για τη λύση της συνεργασίας με τον Αλέκο Βοσνιάδη αναφέρει:

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη.

Τον ευχαριστούμε για την προσφορά του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο».