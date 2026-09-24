Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλέκου Βοσνιάδη, που έμεινε ελεύθερος από τον Πανσερραϊκό.

Λίγες μέρες μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του Αλέκου Βοσνιάδη με τον Πανσερραϊκό, ο πολύπειρος Έλληνας τεχνικός και αρκετά επιτυχημένος σε θέματα ανόδων στη μεγάλη κατηγορία σύνηψε συνεργασία με τη Νίκη Βόλου.

Μάλιστα, η ομάδα της Μαγνησίας τον καλοσώρισε ως «Sir Alek» κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τον θρυλικό κόουτς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ο 65χρονος Έλληνας τεχνικός έχει εργαστεί ξανά στο κλαμπ του Βόλου από τον Γενάρη του 2014 μέχρι και τον Ιούνιο του ίδιου έτους.

Η ανακοίνωση της Νίκης Βόλου

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μας, αναλαμβάνοντας τα ηνία της για τρίτη φορά.

Ο πολύπειρος τεχνικός οδήγησε την περασμένη σεζόν την Καλαμάτα στην επιστροφή της στη Super League 1, κατακτώντας και το Super Cup, ενώ στο παρελθόν έχει πανηγυρίσει ανόδους στη μεγάλη κατηγορία με ΑΕΛ, Athens Kallithea, Απόλλωνα Σμύρνης, και Κέρκυρα, όπως φυσικά και με την ομάδα μας το 2014.

Τη φετινή χρονιά ξεκίνησε με την ομάδα του Πανσερραϊκού, ενώ στο παρελθόν έχει συνεργαστεί με ΑΟ Χανίων, Ηρακλή, Τρίκαλα, Βέροια, Αναγέννηση Επανομής, Εορδαϊκό, Θερμαϊκό και Πολύκαστρο.

Καλωσορίζουμε εκ νέου τον κ. Βοσνιάδη στην οικογένεια της Νίκης Βόλου, ευχόμενοι καλή επιτυχία στο έργο του και στο φινάλε της σεζόν να προσθέσει ακόμη μια άνοδο στην πλούσια καριέρα του.