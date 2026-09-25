Ο Πανθρακικός ανακοίνωσε πως τερματίζει τη συνεργασία του με τον Κώστα Γεωργιάδη και το επιτελείο του, επιρρίπτοντας το βάρος της ευθύνης για την εξέλιξη αυτή στους ίδιους.

Στον Πανσερραϊκό θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κώστας Γεωργιάδης, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε πριν λίγες ώρες η ομάδα των Σερρών. Ο Έλληνας τεχνικός αποχώρησε οριστικά από τον Πανθρακικό, ο οποίος προέβη στη σχετική ενημέρωση για το τέλος της συνεργασίας τους αφήνοντας αιχμές για εκείνον και τους συνεργάτες του.

Συγκεκριμένα, η πρώην ομάδα του διευκρίνισε πως «η χρονική στιγμή και οι συνθήκες της αποχώρησής» του ίδιου και του επιτελείου του «είναι αποκλειστικά δική τους επιλογή», ενώ έχει ήδη βρεθεί ο αντικαταστάτης του.

Ο Γιάννης Αποστολίδης είναι εκείνος που θα κάθεται στο εξής στην άκρη του πάγκου του Πανθρακικού και το μόνο που εκκρεμεί πλέον είναι οι ανάλογες ανακοινώσεις.

Η ανακοίνωση του Πανθρακικού

«Η ΠΑΕ Πανθρακικός ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον προπονητή Κώστα Γεωργιάδη και τους συνεργάτες του, Πάρη Λεωνιδάκη και Γιώργο Σβύνο, κατόπιν επιθυμίας τους.

Η χρονική στιγμή και οι συνθήκες της αποχώρησής τους αποτελούν αποκλειστικά δική τους επιλογή.

Ο Πανθρακικός συνεχίζει με πίστη στο πλάνο και στους στόχους του. Ο Σύλλογος είναι πάνω από πρόσωπα και παραμένει προσηλωμένος στην επόμενη ημέρα».

