Εκδικάζεται η έφεση Βόλου – Πανσερραϊκού: Όλο το story της υπόθεσης

Εκδικάζεται το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10) η έφεση του Βόλου Elabet και του Πανσερραϊκού κατά των ποινών που τους επιβλήθηκαν λόγω της υπόθεσης «Σούντγκρεν», και το Gazzetta ξετυλίγει το κουβάρι των γεγονότων.

Στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ συνεχίζεται το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10) το… σίριαλ της υπόθεσης «Σούντγκρεν». Ο Βόλος Elabet και ο Πανσερραϊκός προσέφυγαν, προκειμένου να μειώσουν τις ποινές τους (-3 και -4 βαθμοί, αντίστοιχα), για την υπόθεση που σχετίζεται με παράνομο στοιχηματισμό και πιθανή χειραγώγηση αγώνων και η εκδίκαση της έφεσης άρχισε στις 16:00.

Πρόκειται για υπόθεση που αφορά αγώνες των δύο ομάδων στα Play Out της Super League, τη σεζόν 2024-25, πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Η υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο έπειτα από δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν σε σουηδικό podcast, τις οποίες ο ίδιος ανακάλεσε λίγο αργότερα.

Το Gazzetta παρουσιάζει όσα έχουν συμβεί στην υπόθεση από τον Απρίλιο του 2025 έως και την εκδίκαση των εφέσεων των δύο συλλόγων.

Τα «επίμαχα» παιχνίδια

Ο Βόλος Elabet και ο Πανσερραϊκός αναμετρήθηκαν στο πλαίσιο του «διπλού» προγράμματος των Play Out, δηλαδή στην 5η και την 6η αγωνιστική, όταν το πρόγραμμα αντιστρεφόταν. Έτσι, οι δύο ομάδες έπαιξαν μεταξύ τους δύο φορές μέσα σε μία εβδομάδα, με τους γηπεδούχους να επικρατούν και στα δύο ματς με το ίδιο σκορ.

Στις 28 Απριλίου 2025, ο Βόλος του Κώστα Γεωργιάδη νίκησε με 3-0 τον Πανσερραϊκό του Χουάν Φεράντο, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε την τεχνική ηγεσία των Θεσσαλών. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Κόντε άνοιξε το σκορ στο 35ο λεπτό με πέναλτι, το οποίο είχε κερδίσει ο άνθρωπος από τον οποίο ξεκίνησαν όλα: ο Ντάνιελ Σούντγκρεν. Στη συνέχεια, ο Καλογερόπουλος έκανε το 2-0, ενώ ο Νάτσο Χιλ διαμόρφωσε το τελικό 3-0 στο 54ο λεπτό.

Ο εμφανώς εκνευρισμένος Ισπανός τεχνικός είχε δηλώσει τότε στην τηλεόραση: «Δεν ήρθαμε ποτέ στον Βόλο. Σίγουρα είναι μια περίπλοκη περίοδος αυτή στο πρωτάθλημα. Οι ποδοσφαιριστές μας είναι κουρασμένοι και δυσκολεύει η κατάσταση και εμείς πρέπει να κάνουμε ότι μπορούμε για να σωθούμε». Σε ερώτηση για το αν έπαιξαν ρόλο οι κίτρινες κάρτες και για το γεγονός ότι ακολουθούσε αγώνας με τον ίδιο αντίπαλο, απάντησε: «Νομίζω πως όλοι ξέρουμε πως λειτουργεί η κατάσταση».

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 5 Μαΐου, ο Πανσερραϊκός νίκησε τον Βόλο στις Σέρρες, επίσης με 3-0. Οι φιλοξενούμενοι είχαν μείνει με δέκα παίκτες, λόγω της αποβολής του Κάτσικα, ο οποίος αντίκρισε δύο κίτρινες κάρτες (21΄, 24΄). Τα Λιοντάρια βρήκαν τρεις φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, με τους Μπετανκόρ (38΄), Γκαλβάν (70΄) και Ομεονγκά (77΄). Για την ιστορία, ο Σούντγκρεν μπήκε στο 33ο λεπτό ως αλλαγή, στη θέση του τραυματία Καλογερόπουλου, ενώ το σκορ ήταν ακόμη 0-0.

Η κατάληξη των Play Out

Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου, αμφότερες οι ομάδες κατάφεραν να παραμείνουν στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μαζί με τον Λεβαδειακό και τον Παναιτωλικό, που επίσης συμμετείχαν στα Play Out. Αντίθετα, τη Λαμία, που τερμάτισε μακράν τελευταία, ακολούθησε η Athens Kallithea.

Η ομάδα της Καλλιθέας υποβιβάστηκε έχοντας συγκεντρώσει 36 βαθμούς, ενώ ο Πανσερραϊκός είχε 37 και ο Βόλος 39. Η ομάδα της Αττικής υστερούσε στην ισοβαθμία και έκτοτε αγωνίζεται στη Super League 2, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό επίπεδο. Αξιοσημείωτο είναι ότι τα ελάχιστα έσοδα μιας ομάδας της Super League ανέρχονται σε περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα αντίστοιχα στη δεύτερη τη τάξει κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου φτάνουν τις 300.000 ευρώ!

Η Athens Kallithea υποβιβάστηκε και μαθηματικά μετά την 8η αγωνιστική, καθώς, έπειτα από την ισοπαλία με τον Πανσερραϊκό στη Λεωφόρο (1-1), βρέθηκε στο -7 από τους Σερραίους, με δύο αγωνιστικές να απομένουν.

Η τελική βαθμολογία των Play Out

Λεβαδειακός 50 β. Παναιτωλικός 48 β. Βόλος 39 β. Πανσερραϊκός 37 β. ---------------------------------- Athens Kallithea 36 β. Λαμία 20 β.

Σούντγκρεν: «Τους δώσαμε τρεις βαθμούς, μας έδωσαν τρεις βαθμούς και όλοι ήταν ευχαριστημένοι»

Επτά μήνες μετά τον αγώνα των δύο ομάδων στις Σέρρες, στις 3 Νοεμβρίου 2025, δημοσιοποιήθηκαν οι δηλώσεις του Ντάνιελ Σούντγκρεν. Μιλώντας στο σουηδικό podcast Lundh, ο Σουηδός υποστήριξε ότι ο Βόλος και ο Πανσερραϊκός… αντάλλαξαν τρίποντα.

Ο Σουηδός μπακ είχε πει: «Δυσκολεύομαι ακόμη και να το αναφέρω. Στα αποδυτήρια, πριν από τον αγώνα, μας είπαν: “Σήμερα δεν θα πάρετε την μπάλα και σήμερα ο τάδε και ο τάδε θα πέσουν στην περιοχή για να πάρουμε πέναλτι”».

Ποιος το είπε αυτό; Ήταν άλλος παίκτης;

«Ο πρόεδρος. Ο προπονητής».

Υπήρχαν πράγματι στημένοι αγώνες;

«Ναι, και ένιωθες ντροπή. Έπαιζα με τέσσερις Σκανδιναβούς και τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν στη Σκανδιναβία».

Μίλησες σε κανέναν;

«Ναι, στους συμπαίκτες μου. Όμως δεν μπορούσες να ανοίξεις το στόμα σου σε αυτούς που έπαιρναν τις αποφάσεις· αυτοί πληρώνουν τον μισθό σου. Παρ’ όλα αυτά, έβγαινες στο γήπεδο και ντρεπόσουν σαν το σκυλί».

Χάσατε εκείνους τους αγώνες;

«Το θέμα είναι ότι ήταν στη σειρά για τον υποβιβασμό. Η ομάδα που αντιμετωπίζαμε χρειαζόταν βαθμούς και εμείς επίσης. Έτσι, τι έκαναν; Τους δώσαμε τρεις βαθμούς, μας έδωσαν τρεις βαθμούς και όλοι ήταν ευχαριστημένοι. Έληξε 3-0 για αυτούς και 3-0 για εμάς. Όσοι ήταν από κάτω στη βαθμολογία, φυσικά, δεν χάρηκαν καθόλου».

Δεν συμμετείχα, αλλά, όταν καθόσουν στα αποδυτήρια και συνειδητοποιούσες ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβαίνει σε ένα πρωτάθλημα τόσο υψηλού επιπέδου, ένιωθες ντροπή. Δεν ήθελες να είσαι μέρος του. Ήταν αηδιαστικό».

Τι έλεγαν οι άλλοι παίκτες;

«Νομίζω ότι οι Έλληνες το έχουν συνηθίσει, απλώς σηκώνουν τους ώμους. Κάνουν αυτό που τους λένε».

Φοβήθηκες ποτέ να μιλήσεις, μήπως εκτεθείς στα ελληνικά ΜΜΕ;

«Εμείς είμαστε ξένοι, δεν ξέρουμε τι γράφεται και δεν έχουμε την ίδια γνώση. Στην Ελλάδα υπάρχουν τόσοι ξένοι παίκτες που τελικά μόνο δύο-τρεις Έλληνες γνωρίζουν πραγματικά τι γίνεται. Αλλά, επειδή όλες οι οδηγίες δίνονταν στα αγγλικά, το καταλαβαίναμε».

Ήξερες, δηλαδή, ότι «αυτός θα πέσει στην περιοχή και θα πάρει πέναλτι» και μετά το έβλεπες να συμβαίνει;

«Ναι, ήταν σουρεαλιστικό. Δεν ξέρω καν τι να πω. Έπαθα κρίσεις άγχους. Όταν γύρισα σπίτι, στη Ντέγκεφορς, και προσγειώθηκα στη Σουηδία, έπρεπε να πάω στο νοσοκομείο από την πρώτη μέρα. Είχα έναν κόμπο στο στομάχι και πραγματική κρίση πανικού».

Αν τώρα το θέμα αυτό βγει στη δημοσιότητα και η ελληνική Λίγκα σε προσεγγίσει, τι θα πεις;

«Θα πω απλώς την αλήθεια. Δεν έχω τίποτα να κρύψω. Νομίζω πως ο κόσμος ήδη ξέρει».

Αυτό καταστρέφει το ποδόσφαιρο;

«Ναι, είναι τρομερό. Το ποδόσφαιρο που παίζεις από παιδί. Όπως είπα, στον Άρη δεν είχα αντιληφθεί τίποτα. Αν και υπήρχαν κάποιες στιγμές που σκεφτόσουν: “Γιατί το πέταξε πάλι κόρνερ; Μπορούσε να το καθαρίσει σε πλάγιο. Στην προπόνηση το καθαρίζει πάντα σε πλάγιο, αλλά τώρα ξαφνικά έδωσε στους αντιπάλους δύο-τρία κόρνερ συνεχόμενα”. Ήταν κάπως ύποπτο, αλλά δεν υπήρχαν αποδείξεις.

Στον Βόλο, όμως, η αυλαία ήταν ανοιχτή. Δεν μας έλεγαν ξεκάθαρα “σήμερα θα χάσετε 3-0”, αλλά ακόμη και οι οπαδοί της αντίπαλης ομάδας μάς το έλεγαν όταν πίναμε καφέ: “Είναι 3-0 σήμερα ή όχι;”. Τότε κοιταζόμασταν μεταξύ μας και λέγαμε “ε, ναι, μάλλον 3-0 θα είναι” και πράγματι, ήταν 3-0».

Ήταν, δηλαδή, περιπτώσεις στις οποίες ο πρόεδρος ερχόταν και έλεγε «σήμερα αυτό…»;

«Ξέραμε ότι ήταν απόφαση του προέδρου, αλλά η πληροφορία έφτανε σε εμάς μέσω κάποιων ανθρώπων “κάτω” από αυτόν. Δεν ξέραμε ποιοι ήταν ακριβώς· δεν είχαν επίσημους ρόλους στον σύλλογο, ήταν περισσότερο φίλοι του».

Οι μηνύσεις και η νέα τοποθέτηση του Σούντγκρεν

Λίγη ώρα μετά τη δημοσιοποίηση των δηλώσεων που προκάλεσαν σάλο, ο Βόλος Elabet ανακοίνωσε ότι υπέβαλε μήνυση κατά του πρώην παίκτη του. Τρεις ημέρες αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου, και ενώ η Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών είχε ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για την καταγγελία του Σούντγκρεν, ο Πανσερραϊκός υπέβαλε επίσης μήνυση κατά του Σουηδού ποδοσφαιριστή.

«Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.

Στην αντίθετη περίπτωση, θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και, βεβαίως, θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη όσο και ανεξήγητη ενέργεια.

Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.

Sundgren, shame on you», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση των Θεσσαλών.

Τελικά, στις 7 Νοεμβρίου, ο Βόλος Elabet δημοσίευσε δήλωση του Ντάνιελ Σούντγκρεν, με την οποία ο ποδοσφαιριστής απολογήθηκε για όσα είχε πει και τα ανακάλεσε.

«Μετά την προσοχή που δόθηκε γύρω από την πρόσφατη συνέντευξή μου, θα ήθελα να διευκρινίσω τα λεγόμενά μου, ώστε να αποφύγω οποιαδήποτε παρεξήγηση, καθώς εκφράστηκα ανακριβώς και ενδέχεται να δημιούργησα λανθασμένες εντυπώσεις.

Κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Βόλο, ούτε εγώ ούτε κανένας από τους συμπαίκτες μου που ήταν παρόντες λάβαμε ποτέ καμία οδηγία πέρα από το να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας σε κάθε αγώνα. Προφανώς, αν είχα άμεση απόδειξη για στημένο αγώνα, θα την είχα αναφέρει.

Ο προπονητής Γεωργιάδης είναι καλός άνθρωπος και επαγγελματίας που με στήριξε κατά τη διάρκεια της παραμονής μου, και οι μόνες οδηγίες που μου έδωσε ήταν πάντα για το καλό της ομάδας μας. Ζητώ συγγνώμη αν οι δηλώσεις μου δημιούργησαν λανθασμένα κάποια αρνητική αντίληψη.

Υπήρχαν γενικές φήμες μεταξύ των οπαδών για τα αποτελέσματα αγώνων στο ελληνικό ποδόσφαιρο, και η αναφορά μου σε τέτοιες συζητήσεις δεν είχε σκοπό να κατηγορήσει προσωπικά τον πρόεδρο ή τον προπονητή για στημένο αγώνα.

Αν τα λόγια μου δημιούργησαν οποιαδήποτε σύγχυση ή δυσφορία στον πρόεδρο, τον προπονητή, τους συμπαίκτες μου ή τον σύλλογο, ζητώ ειλικρινά συγγνώμη.

Έχω απόλυτο σεβασμό για τον πρόεδρο, το διοικητικό συμβούλιο, τον προπονητή και όλους όσοι συνεργάστηκα, καθώς και για τους οπαδούς του Βόλου, και επιθυμώ ειλικρινά να αφήσω αυτό το θέμα πίσω μου», είχε δηλώσει ο Σουηδός.

Το σκεπτικό της τιμωρίας

Μετά την ανάκληση των δηλώσεων του Σούντγκρεν, η υπόθεση φάνηκε να «σβήνει». Ωστόσο, περίπου έντεκα μήνες αργότερα, την 1η Οκτωβρίου, η Επιτροπή Δεοντολογίας τιμώρησε τον Βόλο Elabet με αφαίρεση τριών βαθμών και τον Πανσερραϊκό με αφαίρεση τεσσάρων βαθμών για την περιβόητη υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα που συντάχθηκε από την Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας (ΕΠΑΘΛΑ) και οδήγησε στην τιμωρία των ομάδων βασίστηκε στις δηλώσεις του Σούντγκρεν, τις οποίες ο ίδιος ανακάλεσε. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω στοιχεία για χειραγώγηση αγώνων.

Αμφότερες οι ομάδες άσκησαν έφεση, της οποίας η εκδίκαση άρχισε το μεσημέρι της Τετάρτης (14/10). Μένει να φανεί ποια θα είναι η τελική έκβαση αυτής της πολύκροτης υπόθεσης.