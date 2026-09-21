Πανσερραϊκός: Τα τυπικά για το «διαζύγιο» με Βοσνιάδη, αρέσει ο Γεωργιάδης
Σύντομη αποδείχθηκε η συνεργασία του Αλέκου Βοσνιάδη με τον Πανσερραϊκό. Ο Μακεδόνας τεχνικός αποφάσισε να παραιτηθεί μετά την ήττα στο ντέρμπι με την Αthens Kallithea στο «Ελ Πάσο» και μετά από συνάντηση που είχαν οι δυο πλευρές αποφασίστηκε να τραβήξουν χωριστές πορείες.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, ο «άρχοντας των ανόδων» αναμένεται να λύσει την Τρίτη (22/9) το συμβόλαιο του με τα Λιοντάρια και εν συνεχεία οι Σερραίοι θα προχωρήσουν στην αντικατάσταση του.
Μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν πως μια περίπτωση που έχουν ξεχωρίσει στις τάξεις του Πανσερραϊκού είναι αυτή του Κώστα Γεωργιάδη. O 46χρονος Θεσσαλονικιός κόουτς έχει σε ισχύ συμβόλαιο με τον Πανθρακικό, με τον οποίο έχει 7 βαθμούς σε τρεις αγωνιστικές, ενώ πριν λίγη ώρα νίκησε τη Νίκη Βόλου στην Κομοτηνή.
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Σε τρεις αγωνιστικές στη Super League 2 ο Πανσερραϊκός είχε μια νίκη κόντρα στον Αστέρα Β' AKTOR και δυο ήττες στα ντέρμπι με Μαρκό και Athens Kallithea. Θυμίζουμε πως ο Βοσνιάδης προέρχεται από τρεις διαδοχικές σεζόν με ανόδους, ως προπονητής της Athens Kallithea, της ΑΕΛ και της Καλαμάτας.
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