Η Μαρκό χάρη στα γκολ των Ελ Αραμπί, Σεμπά και Νεκούλ νίκησε τον Ολυμπιακό Β' στο Ρέντη με 4-2 κι έκανε το 3Χ3. Πρώτη νίκη για τον Αστέρα Β' ΑΚΤΟR, 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Η Μαρκό συνεχίζει «απόλυτη» στη Super League 2. Μετά τα ντέρμπι με Πανσερραϊκό και Athens Kallithea η ομάδα του Σούλη Παπαδοπουλου επικράτησε στην έδρα του Ολυμπιακού Β' με 4-2, χάρη στα γκολ των πρώην Ερυθρόλευκων Ελ Αραμπί - Σεμπά και το «κερασάκι» του Νεκούλ, φτάνοντας τους 9 βαθμούς.

Από την πλευρά του ο Αστέρας Β' ΑΚΤΟR δυσκολεύτηκε αλλά πήρε τους πρώτους του βαθμούς, καθώς υπέταξε τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στην Τρίπολη με 1-0.

Ολυμπιακός Β' - Μαρκό 2-4

Η Μαρκό πήρε το προβάδισμα στο 33ο λεπτό. Ο Μιούλερ δοκίμασε το σουτ έξω από την περιοχή, ο Τσομπανίδης απέκρουσε, όμως ο Ελ Αραμπί ακολούθησε τη φάση και με πλασέ σε κενή εστία έγραψε το 0-1.

Οι φιλοξενούμενοι διπλασίασαν τα τέρματά τους πριν από την ανάπαυλα. Από πάσα του Μιούλερ, ο Σεμπά έκανε εξαιρετική ατομική ενέργεια, απέφυγε τον προσωπικό του αντίπαλο και με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Τσομπανίδη. Στο 57’, η Μαρκό εκμεταλλεύτηκε λάθος του Ζουγλή, ο Κυριακίδης έκλεψε την μπάλα και την έστρωσε στον Σεμπά, με τον Βραζιλιάνο να κάνει το 0-3 με δυνατό σουτ.

Ο Ολυμπιακός Β’ αντέδρασε άμεσα. Τέσσερα λεπτά αργότερα, στο 61’, ο Κολοκοτρώνης έκανε τη σέντρα από τα δεξιά, ο Ζουγλής κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι και με κεφαλιά μείωσε σε 1-3.

Οι γηπεδούχοι μείωσαν στο 63' με σουτ του Λεγκίσι που σούταρε στον Σμαλή, όμως οι φιλοξενούμενοι σφράγισαν το τρίποντο στις καθυστερήσεις με τον Νεκούλ, ο οποίος έκανε το 4-2 για την ομάδα του έπειτα από ασίστ του MVP Σεμπά.

Αστέρας Β' AKTOR - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Με γκολ του Κολιμάτση στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Αστέρας Β’ AKTOR επικράτησε με 1-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς, σε ένα παιχνίδι με αρκετές καλές στιγμές και ένταση.

Ο Απόλλων ήταν αυτός που απείλησε πρώτος. Στο 7’, ο Βοριαζίδης βρέθηκε μέσα στη μεγάλη περιοχή και επιχείρησε σουτ, με την μπάλα να περνά λίγο δίπλα από την εστία.

Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να πιέζουν και στο 34’ έχασαν νέα σημαντική ευκαιρία. Ο Κυριακίδης έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Νικοπολίδη.

Ο Αστέρας χρειάστηκε να φτάσει στο 39’ για να καταγράψει την πρώτη του καλή στιγμή. Ο Πομόνης έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, ο Σπυράκος προσπάθησε να τελειώσει τη φάση με προβολή, αλλά ο Κυρίτσης μπλόκαρε.

Στο 40’, ο Άτσκα απείλησε με μακρινό σουτ, αναγκάζοντας τον Νικοπολίδη σε εντυπωσιακή επέμβαση, με τον τερματοφύλακα του Αστέρα να παραχωρεί κόρνερ.

Όλα έδειχναν πως το πρώτο ημίχρονο θα ολοκληρωνόταν χωρίς γκολ, όμως ο Αστέρας είχε διαφορετική άποψη. Στο 45+1’, ο Κολιμάτσης εξαπέλυσε δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0.

Ο Αστέρας μπήκε δυνατά και στο δεύτερο μέρος και στο 50’ έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο γκολ, όταν ο Γραμμένος σημάδεψε το δοκάρι.

Η αριθμητική ισορροπία άλλαξε στο 59’, καθώς ο Σπυράκος αποβλήθηκε με κόκκινη κάρτα για φάουλ εκτός φάσης στον Μανωλάκη, αφήνοντας τον Αστέρα με δέκα παίκτες.

Ο Απόλλων προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό πλεονέκτημα, όμως ο Αστέρας άντεξε μέχρι το τέλος και κράτησε το πολύτιμο 1-0.

Super League 2 - 3η αγωνιστική

Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος 0-0

Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου 1-4

Αστέρας Β' AKTOR - Απόλλων Καλαμαριάς 1-0

Athens Kallithea - Πανσερραϊκός 2-1

Ολυμπιακός Β' - Μαρκό 2-4

Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίουα