Αναγέννηση Καρδίτσας - Πανιώνιος: Κόκκινη ο Ντίας, με 10 από το πρώτο ημίχρονο ο Ιστορικός
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Ο Χόρχε Ντίας αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 36ο λεπτό του αγώνα του Πανιωνίου στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας.
Χωρίς σκορ (0-0) πήγαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης η Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Πανιώνιος. Στο πρώτο μέρος προέκυψε αριθμητική ανισορροπία, καθώς ο Ιστορικός έμεινε με δέκα παίκτες.
Στο 36ο λεπτό ο διαιτητής Τζαμουτζαντώνης απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Χόρχε Ντίας, καθώς έκρινε πως ο Ουρουγουανός χαφ χρησιμοποίησε το χέρι του για να κόψει υποσχόμενη επίθεση των γηπεδούχων.
Η αποβολή του Ντίας
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