Ο Χόρχε Ντίας αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 36ο λεπτό του αγώνα του Πανιωνίου στην έδρα της Αναγέννησης Καρδίτσας.

Χωρίς σκορ (0-0) πήγαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο της μεταξύ τους αναμέτρησης η Αναγέννηση Καρδίτσας και ο Πανιώνιος. Στο πρώτο μέρος προέκυψε αριθμητική ανισορροπία, καθώς ο Ιστορικός έμεινε με δέκα παίκτες.

Στο 36ο λεπτό ο διαιτητής Τζαμουτζαντώνης απέβαλε με απευθείας κόκκινη κάρτα τον Χόρχε Ντίας, καθώς έκρινε πως ο Ουρουγουανός χαφ χρησιμοποίησε το χέρι του για να κόψει υποσχόμενη επίθεση των γηπεδούχων.

Η αποβολή του Ντίας