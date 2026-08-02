Ελ Αραμπί: «Χαρούμενος που επέστρεψα στην Αθήνα, νέα πρόκληση η Μαρκό»

Οι πρώτες δηλώσεις του Γιουσέφ Ελ Αραμπί μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Μαρκό.

Η Μαρό έριξε... βόμβα σε επίπεδο Super League 2, καθώς έφερε ξανά στην Ελλάδα τον άλλοτε «killer» του Ολυμπιακού, Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφής του και εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή στην Αθήνα.

«Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ, που επέστρεψα στην Αθήνα και που αντιμετωπίζω μια νέα πρόκληση με τη Μαρκό. Ελπίζω να έχουμε μια καλή σεζόν. Φίλοι της Μαρκό, ελπίζω να είστε καλά. Σας χρειαζόμαστε για να κάνουμε μια υπέροχη σεζόν όλοι μαζί!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πολύπειρος φορ.